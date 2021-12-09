«Чемпионат»: «Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если они решат уйти из клуба из-за долгов

«Ахмат» готов подписать нескольких футболистов «Химок», если они решат покинуть команду из-за долгов по зарплате.

Ранее сообщалось, что общая сумма долгов подмосковного клуба перед футболистами, тренерами и контрагентами составляет около 300 миллионов рублей.

По информации «Чемпионата», в приглашении игроков «Химок» заинтересован лично главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, работавший в подмосковном клубе в 2019 году. Ему интересны Александр Филин, Александр Трошечкин и ещe несколько игроков.