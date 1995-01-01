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    «Чемпионат»: «Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если они решат уйти из клуба из-за долгов

    «Ахмат» готов подписать нескольких футболистов «Химок», если они решат покинуть команду из-за долгов по зарплате.

    Ранее сообщалось, что общая сумма долгов подмосковного клуба перед футболистами, тренерами и контрагентами составляет около 300 миллионов рублей.

    По информации «Чемпионата», в приглашении игроков «Химок» заинтересован лично главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, работавший в подмосковном клубе в 2019 году. Ему интересны Александр Филин, Александр Трошечкин и ещe несколько игроков.

    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
    • «Ахмат» занимает 7-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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