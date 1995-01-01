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    «Ренн» отказался от переноса матча Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

    «Ренн» опубликовал официальное заявление по поводу игры шестого тура группового этапа Лиги конференций против «Тоттенхэма».

    В нем указано, что лондонский клуб принял одностороннее решение о переносе матча, не согласовав его с УЕФА.

    В связи с этим французская команда намерена играть сегодня вечером, как и планировалось ранее.

    • В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • Лондонцы до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф ЛК.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ренна»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12102

      Cleaner 32 минуты назад

      Лягушатники. Золотой Мяч Месси отдали, теперь Ренн артачится. Нет им УВАЖЕНИЯ...(((

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      Рейтинг: +10

      ofrftt55 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +15299

      Garrincha58 2 часа назад

      некрасиво ведь от ковида никто не застрахован теперь ждём решения УЕФА да и зачем французы артачатся сами уже заняли первое место и ничего им не помешает

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