«Ренн» отказался от переноса матча Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

«Ренн» опубликовал официальное заявление по поводу игры шестого тура группового этапа Лиги конференций против «Тоттенхэма».

В нем указано, что лондонский клуб принял одностороннее решение о переносе матча, не согласовав его с УЕФА.

В связи с этим французская команда намерена играть сегодня вечером, как и планировалось ранее.