«Ренн» отказался от переноса матча Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

«Ренн» опубликовал официальное заявление по поводу игры шестого тура группового этапа Лиги конференций против «Тоттенхэма».
В нем указано, что лондонский клуб принял одностороннее решение о переносе матча, не согласовав его с УЕФА.
В связи с этим французская команда намерена играть сегодня вечером, как и планировалось ранее.
- В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса.
- Начало матча – в 23:00 мск.
- Лондонцы до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф ЛК.
Источник: Официальный сайт «Ренна»