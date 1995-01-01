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    Джикия: «Спартак» приехал на матч с «Легией» в хорошем состоянии и настроении»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Легии». Победа гарантирует москвичам выход в плей-офф.

    «Команда приехала в хорошем состоянии и настроении. Понятно, что есть некоторые проблемы с травмами и перебором карточек. Что касается «Легии» и того, что происходит в Варшаве, – это их личное дело. Надеюсь, завтра у нас всe получится.

    Отсутствие основных нападающих? У нас есть Георгий Мелкадзе, который восстановился после травмы. Думаю, завтра он готов сыграть. Понятное дело, решать тренеру. Но нападающий у нас есть», – сказал Джикия.

    • Матч состоится завтра, 9 декабря, в Варшаве.
    • В 1-м круге «Спартак» минимально проиграл «Легии».
    • «Легия» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в чемпионате Польши в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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