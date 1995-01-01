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    Мелкадзе: «От матча с «Легией» жду только победы. Нужно обязательно выйти из группы»

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    «Жду только победы. У нас плохо складываются дела в чемпионате, надо что-нибудь зацепить до Нового года и обязательно выйти из группы.

    Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией», был бы счастлив вывести команду в 1/8 финала», – сказал Мелкадзе.

    • Москвичи сыграют с «Легией» на выезде в четверг, 9 декабря. Начало матча – в 20:45 мск.
    • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
    • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91918

      zigbert 1 час назад

      Соболев и Ларссон играть не будут, так что Мелкадзе придется за них отрабатывать.

      1
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      Рейтинг: +4338

      алдан2014 1 час назад

      Когда наши начинают много говорить ,что едут за победой,то становится тревожно. А они разговорились

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    • ...
      Рейтинг: +17976

      derrik2000 1 час назад

      "Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией»"

      Тебя только в самолёт до Варшавы возьмут.
      Для количества.

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