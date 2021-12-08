Мелкадзе: «От матча с «Легией» жду только победы. Нужно обязательно выйти из группы»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Жду только победы. У нас плохо складываются дела в чемпионате, надо что-нибудь зацепить до Нового года и обязательно выйти из группы.

Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией», был бы счастлив вывести команду в 1/8 финала», – сказал Мелкадзе.

Москвичи сыграют с «Легией» на выезде в четверг, 9 декабря. Начало матча – в 20:45 мск.

Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.

Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

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