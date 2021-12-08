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    «Спартак» полетел в Польшу на самолете, пилот которого посадил A321 на кукурузное поле

    «Спартак» отправился в Польшу на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    Самолет, на котором «Спартак» вылетел в Варшаву, пилотировал Герой России и болельщик столичного клуба Дамир Юсупов. 15 августа 2019 года он посадил A321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Жуковским.

    Вместе с командой на матч с «Легией не полетел Джордан Ларссон, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

    • Москвичи сыграют с «Легией» в четверг, 9 декабря. Начало матча – в 20:45 мск.
    • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
    • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4085

      _Marqella_ 5 минут назад

      На экскурсию полетели

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14839

      paracetamol 49 минут назад

      Посадит свиней на навозную кучу!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1337

      PNZ1985 > paracetamol 44 минуты назад

      Вроде человек взрослый..))

      1
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      Рейтинг: +12083

      Cleaner > PNZ1985 17 минут назад

      Взрослые человеки тоже шутят...

      1
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      Рейтинг: +1048

      fhnv 58 минут назад

      Команда может догадается сувениры клуба подарить

      1
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      Рейтинг: +2446

      FRZZ 1 час назад

      Дамир Юсупов молодчина!

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