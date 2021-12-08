«Спартак» полетел в Польшу на самолете, пилот которого посадил A321 на кукурузное поле

«Спартак» отправился в Польшу на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

Самолет, на котором «Спартак» вылетел в Варшаву, пилотировал Герой России и болельщик столичного клуба Дамир Юсупов. 15 августа 2019 года он посадил A321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Жуковским.

Вместе с командой на матч с «Легией не полетел Джордан Ларссон, который продолжает восстанавливаться от повреждения.