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  • «Спартак» полетел в Польшу на самолете, пилот которого посадил A321 на кукурузное поле

«Спартак» полетел в Польшу на самолете, пилот которого посадил A321 на кукурузное поле

8 декабря 2021, 13:42
28

«Спартак» отправился в Польшу на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

Самолет, на котором «Спартак» вылетел в Варшаву, пилотировал Герой России и болельщик столичного клуба Дамир Юсупов. 15 августа 2019 года он посадил A321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Жуковским.

Вместе с командой на матч с «Легией не полетел Джордан Ларссон, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

  • Москвичи сыграют с «Легией» в четверг, 9 декабря. Начало матча – в 20:45 мск.
  • Для выхода в евровесну «Спартаку» достаточно не проиграть.
  • Победа выведет красно-белых в плей-офф ЛЕ.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак Легия
Комментарии (28)
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fhnv
1638961189
Команда может догадается сувениры клуба подарить
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paracetamol
1638961740
Посадит свиней на навозную кучу!
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_Marqella_
1638964389
На экскурсию полетели
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Bozigit
1638965136
Это на удачу
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Enter2006
1638967091
Вот это герой пилот! А321 - на кукурузное поле! Спартаку намного проще задача, по сравнению с таким чудом. Спартак - действуйте, изо всех сил, только ПОБЕДА!!!
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Марк Аврелий!
1638967799
посадит самолет прямо на футбольном поле
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alex1951
1638970840
Кукуруза,кукуруза... Станет Легия обузой .... Заказали самолет ,с товарищем Юсуповым, так поставьте пулемет, Будет счет там О.Х.......У.И. .........тельный))))
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Plyash
1638971221
Спартачок,удачи Вам в Польше.Ждём с победой.Наполи ободрали дважды,а тут просто недоразумение какое-то под названием Легия.
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petrucho-spb
1638971974
Спартак докажи что ты Спартак!
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IVANRUS777
1638978629
Уважаю его. Настоящий герой и человек. Едросы перед выборами хотели на нём попиариться звали в свои ряды, предлагали бабки, но Дамир отказал, тем самым показал людям, что такое честь и достоинство, что не всё ещё у нас продаётся и покупается.
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