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Тухель: «Сыграем с «Зенитом» в полную силу»

7 декабря 2021, 18:27
13

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заверил, что команда не будет беречь силы в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Лондонцы уже в любом случае в плей-офф.

– Вы сказали, чтобы мы не волновались за форму игроков, но, возможно, некоторые даже порадуются, что получат шанс?

– Я тоже так думаю, у некоторых футболистов есть хорошая злость, чтобы поиграть, попробовать что-то для себя, есть потребность выйти на поле. Все ненавидят проигрывать, но мы проанализировали, что случилось, снова посмотрели игру, задали себе вопросы. У нас есть высокие стандарты, и мы будем им следовать. Не имеет значения, какой статус у команды, мы будем играть в полную силу, нам есть над чем работать.

  • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
  • Команда Сергея Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
  • В 1-м круге «Зенит» минимально уступил.

Жоржиньо, Канте, Ковачич не сыграют с «Зенитом»

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Зенит Челси Тухель Томас
Комментарии (13)
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BlackMurder
1638892241
Может не надо? И так ущербные, зачем гнобить то
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Блямба
1638895126
Один звонок от Алексея Роме, ну,мягко говоря, с приветом от Володи.. Как результат. Никто не говорил такого..вроде.
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jek718875
1638901240
В схватке сойдутся РУКАКУ с ЛУКАКУ
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ySS
1638901292
У Челси серьёзное соперничество в АПЛ, но и в дубле не мальчики...
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Psih86
1638901582
Ну если в полную силу, тогда шт три точно залетит в первом тайме.
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portero
1638903813
Один тайм, а потом можно пешком ходить...
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serglider
1638908734
Игроки Зени к концу года заметно выдохлись, с Ростовом так вообще слабо сыграли, да и мотивации особой нет. В ЛЧ пройти шансов не, а ЛЕ уже прошли. По идеи Семаку то же нужно приберечь основных для чемпионата страны, но "жираф большой яму видней")))
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neveldomha
1638945123
Будете выеживаться, откроем крышу на стадионе)))
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