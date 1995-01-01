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    Тухель: «Сыграем с «Зенитом» в полную силу»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель заверил, что команда не будет беречь силы в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Лондонцы уже в любом случае в плей-офф.

    – Вы сказали, чтобы мы не волновались за форму игроков, но, возможно, некоторые даже порадуются, что получат шанс?

    – Я тоже так думаю, у некоторых футболистов есть хорошая злость, чтобы поиграть, попробовать что-то для себя, есть потребность выйти на поле. Все ненавидят проигрывать, но мы проанализировали, что случилось, снова посмотрели игру, задали себе вопросы. У нас есть высокие стандарты, и мы будем им следовать. Не имеет значения, какой статус у команды, мы будем играть в полную силу, нам есть над чем работать.

    • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
    • Команда Сергея Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
    • В 1-м круге «Зенит» минимально уступил.

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    Источник: «Матч ТВ»

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