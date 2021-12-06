«Мы тоже с вами». Шунин поддержал фанатов, покинувших трибуны в матче с «Уфой»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков, которые покинули трибуны в матче с «Уфой» в знак протеста с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

34-летний голкипер опубликовал в инстаграме фото баннера фанатов «Динамо», который гласит: «Парни, мы с вами, но так надо».

«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», – написал Шунин.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»