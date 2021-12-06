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  • «Мы тоже с вами». Шунин поддержал фанатов, покинувших трибуны в матче с «Уфой»

«Мы тоже с вами». Шунин поддержал фанатов, покинувших трибуны в матче с «Уфой»

6 декабря 2021, 15:59
3

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков, которые покинули трибуны в матче с «Уфой» в знак протеста с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

34-летний голкипер опубликовал в инстаграме фото баннера фанатов «Динамо», который гласит: «Парни, мы с вами, но так надо».

«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», – написал Шунин.

  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
  • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Антона Шунина
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Шунин Антон
Комментарии (3)
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Karaeff
1638800321
И пошёл следом за болельщиками.
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neveldomha
1638821674
Ну тогда снимай перчатки и вали с поля.
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Валерий2705
1638824660
Шунин наверно забыл, как ему в башку фаером прилетало, явно не от обычных болел. А так то понятно почему он акцию поддержал, он когда за сборную играл, тоже ворота раньше времени покидал, потому как, что он в них был, что не было - о.д.н.о.х.у.й.с.т.в.е.н.н.о)
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