Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе высказался о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела.
Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.
Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», – сказал Сванидзе.
- Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
- После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.
Источник: РБК