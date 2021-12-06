Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе высказался о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела.

Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.

Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», – сказал Сванидзе.