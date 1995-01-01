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    Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

    Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе высказался о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела.

    Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.

    Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», – сказал Сванидзе.

    • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6804

      серега кашин 1 минуту назад

      какие нафиг репрессии им досталось по делу, вот во франции один бутылку кинул и тут же получил от своих, а у нас сказу гопота необразованная вонь стала поднимать и с трибун убегать и полсе этого эти мрази называют себя фанатами- сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +21942

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Возможно силовикам показалось, что на трибуне сидит Навальный?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Беспонтий 21 минуту назад

      у грузинского еврея слово репрессия всегда является и являлось основным источником вдохновения
      и
      что самое главное
      благосостояния
      унылый образ псевдодемократа либерастирует не по дням
      а по часам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6505

      Томик 50 минут назад

      Какие нахрен репрессии? Пинком его из этого комитета при президенте. Что значит "не имело отношения"? Это то же самое, что и пустить пьяного за руль и делать вид, что ни при чем. Жестче надо, жестче с ними. Чтобы не хватало денег на штрафы и даже твои бестолковые друзья так называемые фанаты уже не хотели собирать тебе на очередной штраф. Вот когда фанаты сами станут говорить дурачку, зажегшему файер на стадионе, что он дебил - посчитаю, что приложенных усилий достаточно. А пока - нахрен всех поймать, туалеты мысть заставить, отлучить от посещения стадионов на пять лет, если двухлетнее отлучение других не прояснит мозг. И так далее. Ну а тех, у кого только о "репрессиях" получается говорить в любой ситуации - пороть.

      4
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      Рейтинг: +1688

      VGreen > Томик 44 минуты назад

      ну ты и мразь)

      2
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      Рейтинг: +5662

      Добрый Бобер > Томик 41 минуту назад

      ОМОНовец что ли? Или ФСИНовец?

      1
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      Рейтинг: +6505

      Томик > Добрый Бобер 37 минут назад

      Очень люблю ходить на стадион когда дебилы не жгут фаеры, не ломают сиденья и не бросают в болельщиков. Мне хватает футбола. Если ненормальным не хватает - в спортзалы пусть идут и выясняют, кто круче. Почему я должен нюхать эту вонь? Я в кино то не хожу, потому что там попкорн едят. А у Вас мышление слишком прямолинейно. Смешное противопоставление собственного мнения омону или фсину. Кстати, какими сложными нейронными путями Вы смогли эту проблему с фсин связать?

      4
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      Рейтинг: +431

      111Hunter111 > Томик 33 минуты назад

      Респект

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      Рейтинг: +22295

      bset > Томик 29 минут назад

      В данной ситуации за рулем пьяным ехал один, а посадили его пассажира. И правоохранительные органы на то и нужны, чтобы разбираться в таких ситуациях, а не ждать, пока "дурачку сами скажут". Одному дурачку скажешь - он послушает. Другому скажешь - он в ответ в лицо даст. Третьему скажешь - он нож достанет. И это не выдуманные истории, а вполне реальные из жизни. Есть отличная модели на западе. Если твой сосед не прав, просто вызываешь полицию и она разбирается. А если пойдешь лично разбираться, то либо отношения с ним испортишь, либо дойдет до рукоприкладства. Да и в любых спорных ситуациях нужен кто-то третий нейтральный.

      0
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      Рейтинг: +6505

      Томик > bset 19 минут назад

      Так вот они и не бездействовали. А вот как они это делали - другой вопрос. Я совершенно не оправдываю неумелые и неорганизованнные действия правоохранительных органов - это уж как руководство смогло спланировать и организовать. Возможно до сих пор действуют по факту, руководствуясь инструкциями двадцатилетней давности. И тем, кто пришёл на стадион на фанатский сектор петь песни, читать речевки и растягивать плакаты, а его продержали несколько часов - сочувствую. Не хотелось бы в такую ситуацию попасть. Но чем жестче принимать меры, тем быстрее дойдет и "до пассажиров", что нельзя пускать за руль пьяных, условно говоря. А "пассажир" из Вашего первого предложения в некоторых развитых странах, понесёт очень серьёзную ответственность. Если только не сможет ДОКАЗАТЬ, что он не был в курсе.

      2
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      Рейтинг: +2888

      Блямба > Томик 10 минут назад

      Аплодирую стоя.

      1
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      Рейтинг: +5662

      Добрый Бобер > Томик 5 минут назад

      Предположение о Вашей причастности к ФСИН у меня возникло после прочтения фразы "Жестче надо, жестче с ними." из Вашего комментария.

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      Рейтинг: +1865

      Niko 55 минут назад

      Что там есть важнее? Притеснение чиновников и силовиков западными санкциями?

      3
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      Рейтинг: +23196

      vladimir-7 > Niko 38 минут назад

      У них в СПЧ права собаки важнее прав самого человека,
      а вот неприкасаемых, надо защищать, а то их обидят ещё.

      1
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