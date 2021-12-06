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  • Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

Член СПЧ – о задержаниях фанатов ЦСКА: «Были проведены репрессии, пострадала куча народа»

6 декабря 2021, 13:58
53

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе высказался о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела.

Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.

Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», – сказал Сванидзе.

  • Болельщики использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
  • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (53)
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Niko
1638788699
Что там есть важнее? Притеснение чиновников и силовиков западными санкциями?
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Томик
1638788957
Какие нахрен репрессии? Пинком его из этого комитета при президенте. Что значит "не имело отношения"? Это то же самое, что и пустить пьяного за руль и делать вид, что ни при чем. Жестче надо, жестче с ними. Чтобы не хватало денег на штрафы и даже твои бестолковые друзья так называемые фанаты уже не хотели собирать тебе на очередной штраф. Вот когда фанаты сами станут говорить дурачку, зажегшему файер на стадионе, что он дебил - посчитаю, что приложенных усилий достаточно. А пока - нахрен всех поймать, туалеты мысть заставить, отлучить от посещения стадионов на пять лет, если двухлетнее отлучение других не прояснит мозг. И так далее. Ну а тех, у кого только о "репрессиях" получается говорить в любой ситуации - пороть.
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Беспонтий
1638790687
у грузинского еврея слово репрессия всегда является и являлось основным источником вдохновения и что самое главное благосостояния унылый образ псевдодемократа либерастирует не по дням а по часам
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DOCTOR PENALTY
1638791880
Возможно силовикам показалось, что на трибуне сидит Навальный?..
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серега кашин
1638791887
какие нафиг репрессии им досталось по делу, вот во франции один бутылку кинул и тут же получил от своих, а у нас сказу гопота необразованная вонь стала поднимать и с трибун убегать и полсе этого эти мрази называют себя фанатами- сомневаюсь
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GoldPlayFIFARus9
1638794493
Надеюсь за эти ментовские репрессии виновные понесут наказание, чтобы в следующий раз незавидно было трогать фанатов
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R_a_i_n
1638795241
Фигли толку. Виновные наказаны не будут. Щас полицаи утихомирятся и по новой в следующем году.
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гор ген
1638797553
такое впечатление что я на форуме соловьиного помета или кисель тв глубоко они в вас вошли
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ALEX ML
1638806915
Сказочный долб.....**
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OOOVVV.
1638807157
Фанаты встретились с руководством клуба и ОБОЮДНО пришли к мнению. Невинным клуб поможет, сем сможет, провокаторы пусть отвечают по закону.
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