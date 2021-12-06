«Сассуоло» – об интересе к Миранчуку: «Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что россиянина могут обменять на Жереми Бога.

«Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с «Аталантой».

Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро», – сказал Росси.