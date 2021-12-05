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    «Сассуоло» – об интересе к Миранчуку: «Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро»

    Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что россиянина могут обменять на Жереми Бога.

    «Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с «Аталантой».

    Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро», – сказал Росси.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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