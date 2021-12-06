«Сассуоло» – об интересе к Миранчуку: «Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что россиянина могут обменять на Жереми Бога.
«Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с «Аталантой».
Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро», – сказал Росси.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
- Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.
Источник: Sport24