Чернов: «Лучший вратарь России вытащил победу для ЦСКА»

Капитан «Крыльев Советов» Никита Чернов подытожил матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Лучшим игроком встречи был признан вратарь москвичей Игорь Акинфеев.

«У ЦСКА больше опыта, в том числе и на международной арене. Наверное, они на весь матч распределили силы, а мы опять, как и в первой игре, побежали вперeд в первом тайме. Как говорит наш тренер, «побежали вперeд – попали в плен». Очень хотели победить, играли в атаку, пропустили контратаку на свои ворота. По сути, моментов у них не было до забитого мяча.

Мы показываем хороший футбол, где-то недобрали свои очки. Против «Нижнего Новгорода» не показали свой максимум, почти не создали моментов, а сегодня у нас были моменты, но за ЦСКА играл лучший вратарь России, который вытащил им победу», – сказал Чернов.

«Крылья Советов» идут в таблице 8-ми.

В следующем туре команда примет «Рубин».

Чернов – воспитанник ЦСКА.

Осинькин – после поражения от ЦСКА: «Будем так играть, будут и очки»