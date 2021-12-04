Чернов: «Футбол для болельщиков. Без них нет смысла играть»

Капитан «Крыльев Советов» Никита Чернов дал комментарий насчет фанатских протестов в текущем туре РПЛ. Болельщики покидают трибуны по ходу матчей в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом» (0:2).

– Как ты относишься к уходу фанатов с трибун, поддерживаешь ли акцию?

– Я считаю, что футбол для болельщиков. Мы играем ради них. Если никто не будет ходить на трибуны, смысла в этом нет. Обратная связь должна быть. Не знаю, поддерживаю акцию или нет, но футбол – для болельщиков.

Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».

Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.

Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

Алексей Березуцкий: «Возмущен отношением к болельщикам, которых необоснованно задержали на стадионе. Поддерживаю фанатов»

Акинфеев: «Приз лучшему игроку матча с «Крыльями Советов» хотел бы разделить с нашими фанатами»

Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»