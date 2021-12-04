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Чернов: «Футбол для болельщиков. Без них нет смысла играть»

4 декабря 2021, 21:15
2

Капитан «Крыльев Советов» Никита Чернов дал комментарий насчет фанатских протестов в текущем туре РПЛ. Болельщики покидают трибуны по ходу матчей в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом» (0:2).

– Как ты относишься к уходу фанатов с трибун, поддерживаешь ли акцию?

– Я считаю, что футбол для болельщиков. Мы играем ради них. Если никто не будет ходить на трибуны, смысла в этом нет. Обратная связь должна быть. Не знаю, поддерживаю акцию или нет, но футбол – для болельщиков.

  • Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
  • Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
  • Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

Алексей Березуцкий: «Возмущен отношением к болельщикам, которых необоснованно задержали на стадионе. Поддерживаю фанатов»

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Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1638643443
Для болельщиков, а не для придурков, которые ходят на футбол не известно зачем. Их бы энергию да на благое дело.
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