Чернов: «Футбол для болельщиков. Без них нет смысла играть»

Капитан «Крыльев Советов» Никита Чернов дал комментарий насчет фанатских протестов в текущем туре РПЛ. Болельщики покидают трибуны по ходу матчей в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом» (0:2).
– Как ты относишься к уходу фанатов с трибун, поддерживаешь ли акцию?
– Я считаю, что футбол для болельщиков. Мы играем ради них. Если никто не будет ходить на трибуны, смысла в этом нет. Обратная связь должна быть. Не знаю, поддерживаю акцию или нет, но футбол – для болельщиков.
- Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
- Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
- Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.
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Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»