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    Чернов: «Футбол для болельщиков. Без них нет смысла играть»

    Капитан «Крыльев Советов» Никита Чернов дал комментарий насчет фанатских протестов в текущем туре РПЛ. Болельщики покидают трибуны по ходу матчей в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных на прошлой неделе после встречи с «Зенитом» (0:2).

    – Как ты относишься к уходу фанатов с трибун, поддерживаешь ли акцию?

    – Я считаю, что футбол для болельщиков. Мы играем ради них. Если никто не будет ходить на трибуны, смысла в этом нет. Обратная связь должна быть. Не знаю, поддерживаю акцию или нет, но футбол – для болельщиков.

    • Неделю назад полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».
    • Десятки болельщиков получили запрет на посещение стадионов.
    • Акция фанатов ЦСКА с уходом со стадионов во время матча поддержана и болельщиками других клубов РПЛ.

    Алексей Березуцкий: «Возмущен отношением к болельщикам, которых необоснованно задержали на стадионе. Поддерживаю фанатов»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3059

      Иван Петров 1986 41 минуту назад

      Для болельщиков, а не для придурков, которые ходят на футбол не известно зачем. Их бы энергию да на благое дело.

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