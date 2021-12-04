Болельщики «Зенита» оставили баннер «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Его снял стюард

Когда зенитовский вираж покидал стадион во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), фанаты оставили баннер следующего содержания: «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Он провисел несколько минут.

Затем к нему подошел стюард и убрал.

Болельщики ушли на 60-й минуте в знак протеста на действия полиции в отношении фанатов ЦСКА на прошлой неделе.

Тогда после матча ЦСКА – «Зенит» сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.

В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

Клаудиньо: «К уходу болельщиков со стадиона нужно отнестись с пониманием»

Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»

Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА