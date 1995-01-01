Болельщики «Зенита» оставили баннер «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Его снял стюард

А зачем сняли? Норм баннер, никого не оскорбляет, и я с ним согласен. «Стадион не тюрьма, фанат не преступник»!!!
Когда зенитовский вираж покидал стадион во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), фанаты оставили баннер следующего содержания: «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Он провисел несколько минут.
Затем к нему подошел стюард и убрал.
- Болельщики ушли на 60-й минуте в знак протеста на действия полиции в отношении фанатов ЦСКА на прошлой неделе.
- Тогда после матча ЦСКА – «Зенит» сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.
- В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».
Клаудиньо: «К уходу болельщиков со стадиона нужно отнестись с пониманием»
Семак: «Неприемлемо держать людей на стадионе. Они не захотят больше приходить. Футбол для фанатов»
Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА