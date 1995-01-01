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    Болельщики «Зенита» оставили баннер «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Его снял стюард

    Когда зенитовский вираж покидал стадион во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), фанаты оставили баннер следующего содержания: «Стадион не тюрьма, фанат не преступник». Он провисел несколько минут.

    Затем к нему подошел стюард и убрал.

    • Болельщики ушли на 60-й минуте в знак протеста на действия полиции в отношении фанатов ЦСКА на прошлой неделе.
    • Тогда после матча ЦСКА – «Зенит» сотни фанатов москвичей были задержаны на стадионе, а потом доставлены в полицейские участки.
    • В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2107

      Enter2006 1 час назад

      А зачем сняли? Норм баннер, никого не оскорбляет, и я с ним согласен. «Стадион не тюрьма, фанат не преступник»!!!

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