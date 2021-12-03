Клаудиньо: «К уходу болельщиков со стадиона нужно отнестись с пониманием»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу протестов болельщиков, связанных с событиями вокруг матча прошлого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2). Тогда сотни болельщиков были задержаны на стадионе, а затем отправлены в полицейские участки.

– На 60-й минуте фанаты покинули трибуны. Сказалось ли это на игре?

– Мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков.

Но нам все равно после того, как они покинули трибуну, надо было продолжать давить, добиваться победы.

Жаль, что нам этого не удалось. Мы сделаем все, чтобы в следующей игре набрать три очка.

Свое участие в аналогичной акции протеста также подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

По итогам матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов.

В момент ухода болельщиков «Зенит» проигрывал «Ростову».

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