Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов – о зарплате в «Спартаке»: «Меньше 2,3 миллиона. Примерно на 30 процентов»

Кутепов – о зарплате в «Спартаке»: «Меньше 2,3 миллиона. Примерно на 30 процентов»

2 декабря 2021, 21:54
18

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о размере своей зарплаты в московском клубе.

– В апреле Black Mirror назвал зарплаты игроков «Спартака». Якобы твоя – 2,3 миллиона евро или 184 миллиона рублей в год. Как в команде отреагировали на этот слив?

- У всех он вызвал большой интерес. Я воспринял абсолютно спокойно. Хочется людям обсуждать чужие деньги – пусть. Вопрос только в том, что это неправда. Моя зарплата меньше, чем там заявлено.

– Во сколько раз? В два, полтора?

– Примерно на 30 процентов.

– Действующий на сегодня контракт ты подписал в 2018-м. Он на тебя повлиял в негативном смысле – испортил, снизил мотивацию?

– Нет, для меня деньги никогда не стояли на первом месте, и не было приоритетом подписать контракт с огромной зарплатой. Важнее всего играть – так было и есть сейчас.

Всегда вспоминаю, как лет в 14-15 получал зарплату десять тысяч рублей, пять из которых каждый месяц отправлял маме.

Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

Кутепов: «Горжусь званием заслуженного мастера спорта»

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВетеR
1638471483
Пока будут такие зарплаты и лимит будут Кутепова и Рассказовы и днищенский российский футбол
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638471795
А президент удивился зарплатам погибших шахтёров...
Ответить
Валерий2705
1638475182
А по факту и миллиона не заслуживаешь.
Ответить
Из Твери Леха
1638477312
10 лямов в месяц. охренеть...в шахту его на Кузбасс!
Ответить
rash1959
1638516602
Вспомните, изначально откуда пошли такие ценники на зарплаты по контрактам и трансферы по неразумным ценам. Вот вот, с голубой шараги синит, которая пылит баблом не раздумывая. Вспомните трансфер халк-витсель за 100 лямов, при цене в 3-4 раза ниже Нынешний уровень зарплат должен быть в 3-5 раз меньше. Да и леги едут к нам, предварительно умножая свои контракты в 2-3 раза, зная , что бюджет РФ всех накормит. Только и видно, молодой игрок подписал хороший контракт ..., и забил на футбол. В контракте надо 30-40% оклад, остальное то, что наиграл или на лавке просидел.
Ответить
Hektor 84
1638728310
Проблема нашик кривоножек в не померно завышенных зарплатах
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
2
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Все новости
Все новости
Макси Лопес и Ванда обсудили сексуальные утехи в подвалах Москвы
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+