Кутепов – о зарплате в «Спартаке»: «Меньше 2,3 миллиона. Примерно на 30 процентов»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о размере своей зарплаты в московском клубе.

– В апреле Black Mirror назвал зарплаты игроков «Спартака». Якобы твоя – 2,3 миллиона евро или 184 миллиона рублей в год. Как в команде отреагировали на этот слив?

- У всех он вызвал большой интерес. Я воспринял абсолютно спокойно. Хочется людям обсуждать чужие деньги – пусть. Вопрос только в том, что это неправда. Моя зарплата меньше, чем там заявлено.

– Во сколько раз? В два, полтора?

– Примерно на 30 процентов.

– Действующий на сегодня контракт ты подписал в 2018-м. Он на тебя повлиял в негативном смысле – испортил, снизил мотивацию?

– Нет, для меня деньги никогда не стояли на первом месте, и не было приоритетом подписать контракт с огромной зарплатой. Важнее всего играть – так было и есть сейчас.

Всегда вспоминаю, как лет в 14-15 получал зарплату десять тысяч рублей, пять из которых каждый месяц отправлял маме.

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