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    Кутепов – о зарплате в «Спартаке»: «Меньше 2,3 миллиона. Примерно на 30 процентов»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о размере своей зарплаты в московском клубе.

    – В апреле Black Mirror назвал зарплаты игроков «Спартака». Якобы твоя – 2,3 миллиона евро или 184 миллиона рублей в год. Как в команде отреагировали на этот слив?

    - У всех он вызвал большой интерес. Я воспринял абсолютно спокойно. Хочется людям обсуждать чужие деньги – пусть. Вопрос только в том, что это неправда. Моя зарплата меньше, чем там заявлено.

    – Во сколько раз? В два, полтора?

    – Примерно на 30 процентов.

    – Действующий на сегодня контракт ты подписал в 2018-м. Он на тебя повлиял в негативном смысле – испортил, снизил мотивацию?

    – Нет, для меня деньги никогда не стояли на первом месте, и не было приоритетом подписать контракт с огромной зарплатой. Важнее всего играть – так было и есть сейчас.

    Всегда вспоминаю, как лет в 14-15 получал зарплату десять тысяч рублей, пять из которых каждый месяц отправлял маме.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5729

      Из Твери Леха 6 минут назад

      10 лямов в месяц. охренеть...в шахту его на Кузбасс!

      0
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      Рейтинг: +2599

      Валерий2705 42 минуты назад

      А по факту и миллиона не заслуживаешь.

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      Рейтинг: +10476

      Fusballer > Валерий2705 22 минуты назад

      .. рублей в год.

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      Рейтинг: +4944

      Semenycch 1 час назад

      Я за половину готов не хуже на скамейке сидеть!

      1
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      Рейтинг: +2272

      Челнинец > Semenycch 1 час назад

      да я за Лям в месяц готов сидеть и полировать скамью, принимать участие на тренировке) за просто так получают такие деньги

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      Рейтинг: +4944

      Semenycch > Челнинец 1 час назад

      Как там на Волге погодка?

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      Рейтинг: +10476

      Fusballer > Semenycch 23 минуты назад

      На Каме.

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      Рейтинг: +21846

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А президент удивился зарплатам погибших шахтёров...

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      Рейтинг: +3502

      raritet > DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Люди за копейки буквально умирают в шахтах. После последних событий смотреть этот " балет" футбольных балеринок просто невозможно. Сегодня то точно можно сказать : Футбол России - это позорное пятно: колоссальные , ничем не оправданные зарплаты молодых людей, футболистов, не отвечающих никаким критериям на фоне страны живущей от зарплаты до зарплаты ...это очень опасный симптом расслоения общества. Рано или поздно это может сыграть как спусковой крючок.

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      Рейтинг: +11788

      ВетеR 1 час назад

      Пока будут такие зарплаты и лимит будут Кутепова и Рассказовы и днищенский российский футбол

      4
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      Рейтинг: +98

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Ни к добру это чудо разговорился сегодня!!
      Точно валить собрался зимой в бомжарник видать))

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