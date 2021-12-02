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  • Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

2 декабря 2021, 18:31
21

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о проблемах российского футбола.

— У нас с самого детства забивают голову тем, чтобы не ошибались. Иначе начинают ругать. И у меня были такие тренеры в карьере. В Голландии все по-другому. Полная свобода действий, карт-бланш. Ты не загнан в рамки — лишь бы только не наорали.

— Это та проблема, о которой говорил Карпин после Хорватии? Вряд ли же эти страхи проявляются только в главной сборной.

— Вполне возможно. Будем откровенны, у нас не выстроена система детских школ. Понятно, в Москве есть академии «Спартака», «Динамо», ЦСКА. А если выехать на периферию — какая там система? «Краснодар» если только.

Я не про то, что не нужно отменять лимит. Но важен комплексный подход, начиная с детских школ. Чтобы уже там закладывались футбольные знания и техника, чтобы дети росли и постепенно становились сильнее, чем наше поколение в их возрасте. Тогда через какое-то время мы получим результат.

Брать опыт из-за границы, поднимать зарплаты детским тренерам. Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно.

— Про лимит: отменять его не надо?

— Может, и нужно. Но еще раз, дело не только в этом. В других странах есть лимит, и это не создает им проблем. Мы же с вами про сборную говорили — что для нее поменяется? За год все вдруг начнут расти, а через год получим команду, которая будет всех рвать и метать? Сомневаюсь.

— Логика такая: российские игроки сейчас получают миллионы евро только потому, что есть паспорт.

— Ну да, выгоднее привезти легионера и платить ему столько же. При этом не факт, что он будет сильнее. Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта.

  • Российские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ с 2015 года.
  • Россия идет на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (21)
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серега кашин
1638459780
тебе ли про голандию говорить
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Vitaga
1638459981
кутепов в очередной раз показал что живет в каком то своем мире. ппц он просто не знает обычной жизни. несет какую то бредятину. он или просто туп или провокатор. система спортшкол есть в любой области. в любом миллионном городе есть академии. есть первенства городов и районов. тренера получают там не по 7к. а гораздо больше.если конечно сравнивать с Голландией то конечно меньше но никак не 7к. есть коммерческие футбольные школы где тренера получают от 50к и выше. я это не про Москву а про провинцию. дело в коррупции что поразила всю страну. провал идет на рубеже 13-15 лет. далее или плати или иди в любители. поэтому в клубы попадают не сильнейшие а те кто просто у кого родители побогаче
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derrik2000
1638460507
"Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно." Идиот. Интересно, это у нео заразное или наследственное??? "Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта." Ну, прямо про себя сказал! )))))))))))))))))))))))))))))
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BRO_football
1638461262
А в зарплате ли дело? В Москве, допустим, детский тренер получает не 7 тысяч, а раз в 10 больше. И что от этого изменится? Станут ли качественнее воспитанники после этого? По российским меркам может и станут, но по международным - разницы нет никакой между воспитанником из региона и из Москвы.
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CSKA471
1638462061
Слышь ты прыщ!!!Переферия ему, высокомерный выродок
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Бухбух
1638462604
Илюха, на таких футболеров как ты, российские болелы ходить не будут. А если за адекватные деньги приобрести качественного иностранца, то уровень как российского футбола, так и посещаемости будет только расти. И вообще, если бы не паспорт, играл бы щас Кутепов в ФНЛ. Это его уровень.
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insider_retro
1638462705
Аж сердце защемило от откровений Кутепова... Шаблонно и без изысков отпинал систему, дитём которой он успешно и является... Про свою востребованность скромно умолчал :))
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Dguffin
1638467238
О, Флакон лака запел. Лучше бы играть научился
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Дедуктор
1638497223
Обалдеть. Кутеп, оказывается, может правильные мысли в грамотных словах излагать. Ошибался я, получается. Когда считал Кутепа обычным гламурным подонком от футбола. Отзываю данную характеристику. И признаю: Кутеп "фишку рубит" и "грамоте разумеет". От лица прогрессивной общественности предлагаю Кутепу повесить бутсы на гвоздь. Хватит дурью маяться. Надо Илье идти РПЛ реформировать. На должность этого ... как его ... Президента, что ли?
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Hektor 84
1638727679
Проблема не в зарплатах. Как будто в глубинке люди других профессий миллионы гребут! Проблема в том что нашим футболом управляют не компетентные люди уже давно. Ну плати тренерам огромные зарплаты они что умнее станут? Или футболисты круче играть станут? Или отмени лимит или сделать послабление в лимите сборная всех рвать станет? Тут скорее проблема в самих футболистах, в их головах и не померно огромных зарплатах.
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