Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о проблемах российского футбола.

— У нас с самого детства забивают голову тем, чтобы не ошибались. Иначе начинают ругать. И у меня были такие тренеры в карьере. В Голландии все по-другому. Полная свобода действий, карт-бланш. Ты не загнан в рамки — лишь бы только не наорали.

— Это та проблема, о которой говорил Карпин после Хорватии? Вряд ли же эти страхи проявляются только в главной сборной.

— Вполне возможно. Будем откровенны, у нас не выстроена система детских школ. Понятно, в Москве есть академии «Спартака», «Динамо», ЦСКА. А если выехать на периферию — какая там система? «Краснодар» если только.

Я не про то, что не нужно отменять лимит. Но важен комплексный подход, начиная с детских школ. Чтобы уже там закладывались футбольные знания и техника, чтобы дети росли и постепенно становились сильнее, чем наше поколение в их возрасте. Тогда через какое-то время мы получим результат.

Брать опыт из-за границы, поднимать зарплаты детским тренерам. Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно.

— Про лимит: отменять его не надо?

— Может, и нужно. Но еще раз, дело не только в этом. В других странах есть лимит, и это не создает им проблем. Мы же с вами про сборную говорили — что для нее поменяется? За год все вдруг начнут расти, а через год получим команду, которая будет всех рвать и метать? Сомневаюсь.

— Логика такая: российские игроки сейчас получают миллионы евро только потому, что есть паспорт.

— Ну да, выгоднее привезти легионера и платить ему столько же. При этом не факт, что он будет сильнее. Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта.

Российские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ с 2015 года.

Россия идет на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

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