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    Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о проблемах российского футбола.

    — У нас с самого детства забивают голову тем, чтобы не ошибались. Иначе начинают ругать. И у меня были такие тренеры в карьере. В Голландии все по-другому. Полная свобода действий, карт-бланш. Ты не загнан в рамки — лишь бы только не наорали.

    — Это та проблема, о которой говорил Карпин после Хорватии? Вряд ли же эти страхи проявляются только в главной сборной.

    — Вполне возможно. Будем откровенны, у нас не выстроена система детских школ. Понятно, в Москве есть академии «Спартака», «Динамо», ЦСКА. А если выехать на периферию — какая там система? «Краснодар» если только.

    Я не про то, что не нужно отменять лимит. Но важен комплексный подход, начиная с детских школ. Чтобы уже там закладывались футбольные знания и техника, чтобы дети росли и постепенно становились сильнее, чем наше поколение в их возрасте. Тогда через какое-то время мы получим результат.

    Брать опыт из-за границы, поднимать зарплаты детским тренерам. Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно.

    — Про лимит: отменять его не надо?

    — Может, и нужно. Но еще раз, дело не только в этом. В других странах есть лимит, и это не создает им проблем. Мы же с вами про сборную говорили — что для нее поменяется? За год все вдруг начнут расти, а через год получим команду, которая будет всех рвать и метать? Сомневаюсь.

    — Логика такая: российские игроки сейчас получают миллионы евро только потому, что есть паспорт.

    — Ну да, выгоднее привезти легионера и платить ему столько же. При этом не факт, что он будет сильнее. Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта.

    • Российские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ с 2015 года.
    • Россия идет на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии18
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      Рейтинг: +68271

      insider_retro 28 минут назад

      Аж сердце защемило от откровений Кутепова... Шаблонно и без изысков отпинал систему, дитём которой он успешно и является...
      Про свою востребованность скромно умолчал :))

      3
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      Рейтинг: +2838

      Бухбух 29 минут назад

      Илюха, на таких футболеров как ты, российские болелы ходить не будут. А если за адекватные деньги приобрести качественного иностранца, то уровень как российского футбола, так и посещаемости будет только расти. И вообще, если бы не паспорт, играл бы щас Кутепов в ФНЛ. Это его уровень.

      1
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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > Бухбух 15 минут назад

      Сейчас то что мешает, "за адекватные деньги приобрести качественного иностранца"? Где они?

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      Рейтинг: +1997

      CSKA471 38 минут назад

      Слышь ты прыщ!!!Переферия ему, высокомерный выродок

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      Рейтинг: +10723

      BRO_football 52 минуты назад

      А в зарплате ли дело? В Москве, допустим, детский тренер получает не 7 тысяч, а раз в 10 больше. И что от этого изменится? Станут ли качественнее воспитанники после этого? По российским меркам может и станут, но по международным - разницы нет никакой между воспитанником из региона и из Москвы.

      0
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      Рейтинг: +77

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Баярки что ли нажрался?

      0
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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > ДЫРЯВЫЕ 50 минут назад

      дырявку с тобой пил. ты то после чего такой ник придумал? после продырявки? говорят, что после нее опа сильно болит. правда?

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      Рейтинг: +77

      ДЫРЯВЫЕ > sochi-2013 38 минут назад

      Не знаю тебе виднее))))

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      Рейтинг: +77

      ДЫРЯВЫЕ > sochi-2013 38 минут назад

      сочи как и старший брат бомжарня проколатые всеми)))

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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > ДЫРЯВЫЕ 23 минуты назад

      Знаешь- знаешь, уже ПРОКОЛОЛСЯ. Чего теперь целИчку строишь?
      Вижу, что ты не один такой. Кто там еще из вашей тусовки продырявился?

      0
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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > sochi-2013 21 минуту назад

      Хотел сказать, что присоединился, но оговорился

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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > ДЫРЯВЫЕ 18 минут назад

      Чёй-та, ты из команды "дырявые", а виднее мне?
      Вижу , что ваша команда растет. Уже трое.

      0
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      Рейтинг: +77

      ДЫРЯВЫЕ > sochi-2013 13 минут назад

      Ды! Моя команда дырозенит)))

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      Рейтинг: +17803

      derrik2000 1 час назад

      "Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно."

      Идиот.
      Интересно, это у нео заразное или наследственное???

      "Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта."


      Ну, прямо про себя сказал!
      )))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +455

      Vitaga 1 час назад

      кутепов в очередной раз показал что живет в каком то своем мире. ппц он просто не знает обычной жизни. несет какую то бредятину. он или просто туп или провокатор. система спортшкол есть в любой области. в любом миллионном городе есть академии. есть первенства городов и районов. тренера получают там не по 7к. а гораздо больше.если конечно сравнивать с Голландией то конечно меньше но никак не 7к. есть коммерческие футбольные школы где тренера получают от 50к и выше. я это не про Москву а про провинцию.
      дело в коррупции что поразила всю страну. провал идет на рубеже 13-15 лет. далее или плати или иди в любители. поэтому в клубы попадают не сильнейшие а те кто просто у кого родители побогаче

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      Рейтинг: +5698

      sochi-2013 > Vitaga 54 минуты назад

      Сколько буквОВ смог написать, а прочитать значение слова ПРОВИНЦИЯ не осилил.

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      Рейтинг: +6765

      серега кашин 1 час назад

      тебе ли про голандию говорить

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      Рейтинг: +27170

      silver29 1 час назад

      Читаю набор слов Кутепова и ловлю на мысли если ты такой востребованный откуда столько времени на болтовню ? Вот поистине чем посредственней игрок тем больше гонору и самомнения (((

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