Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к критике со стороны главного тренера команды Руя Витории.

    – «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?» Твоя версия: о чем это Витория? Может, перевели его опять не так?

    – Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?».

    Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».

    – Ты хотел, чтобы Руй публично извинился?

    – Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, все в порядке.

    Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя.

    – Это первый случай такого недопонимания с Виторией?

    – Да. Повторю, личных бесед с ним не было.

    • Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
    • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3892

      Дедуктор 1 час назад

      Не подходит Руй этой бригаде хрюканов. Слишком интеллигентен и слишком мягок. Лично я бы Кутепу челюсть вынес. За такую постановку вопроса. Хотя, и постарался объяснить этому гламурному подонку. Что на футбольном поле надо играть с полной отдачей. А не заботиться исключительно об укладке волос.
      Ну, и опять же. Дурак Кутеп, по сути дела, афишировал. Что в хрюканской бригаде идёт "слив" тренера. Полезная инфа. Для нового тренера. В том плане, что надо, минимум, половину состава этой бригады выкинуть за борт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11915

      Cleaner > Дедуктор 1 час назад

      Челюсть вынес? Дурак Кутеп? Гламурный подонок? Бригада хрюканов???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27122

      silver29 > Дедуктор 1 час назад

      а допрыгнешь до челюсти Кутепова ? Все таки его шпала 191 см

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Болотные 1 час назад

      Дзюпа периодически засаживает азмунке в раздевалке и ничего. В питорской бомжарне это в порядке вещей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4916

      Semenycch 1 час назад

      Горе игрок из горе команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27122

      silver29 1 час назад

      Кутепов решил свой авторитет как игрока в кухонных разборках поднять ? Не думаю, что при короткой скамейки Спартака ему бы не дали шанс выйти, а если дали то рви так, что б бутсы спадали, а то привыкли в развалочку к кассе ходить, а как поиграть так "не наш вечер"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2702

      Блямба 1 час назад

      "Вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду."(с)
      Достоевский, однако.."Игрок"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7506

      piligrim1986 1 час назад

      ну а если ты днище, что еще сказать?)

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91730
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru