Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к критике со стороны главного тренера команды Руя Витории.

– «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?» Твоя версия: о чем это Витория? Может, перевели его опять не так?

– Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?».

Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».

– Ты хотел, чтобы Руй публично извинился?

– Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, все в порядке.

Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя.

– Это первый случай такого недопонимания с Виторией?

– Да. Повторю, личных бесед с ним не было.