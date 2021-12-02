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  • Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

2 декабря 2021, 11:25
10

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к критике со стороны главного тренера команды Руя Витории.

– «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?» Твоя версия: о чем это Витория? Может, перевели его опять не так?

– Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?».

Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».

– Ты хотел, чтобы Руй публично извинился?

– Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, все в порядке.

Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя.

– Это первый случай такого недопонимания с Виторией?

– Да. Повторю, личных бесед с ним не было.

  • Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
  • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
  • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Витория Руй
Комментарии (10)
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piligrim1986
1638434203
ну а если ты днище, что еще сказать?)
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Блямба
1638434762
"Вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду."(с) Достоевский, однако.."Игрок"
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Дедуктор
1638437077
Не подходит Руй этой бригаде хрюканов. Слишком интеллигентен и слишком мягок. Лично я бы Кутепу челюсть вынес. За такую постановку вопроса. Хотя, и постарался объяснить этому гламурному подонку. Что на футбольном поле надо играть с полной отдачей. А не заботиться исключительно об укладке волос. Ну, и опять же. Дурак Кутеп, по сути дела, афишировал. Что в хрюканской бригаде идёт "слив" тренера. Полезная инфа. Для нового тренера. В том плане, что надо, минимум, половину состава этой бригады выкинуть за борт.
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ySS
1638446319
Журналюги хуже проституток
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алдан2014
1638448012
Он ещё и на разборы к тренеру ходит. Нюх потерял. На свою игру бы посмотрел бесстыдник
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eryabov1965
1638460678
Правда,сказанная тренером оказывается - "обесценивание профессиональных навыков игроков".А что тогда есть игра, показанная этими игроками,если это можно назвать игрой?
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Hektor 84
1638724397
Игрочишка уровня фнл 2! Пора его куда нибудь продать за ящик коньяка)
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