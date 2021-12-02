Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Ты говорил, что «Спартак» навсегда в твоем сердце. Тебе важно остаться в родном клубе, который столько дал?

– Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» – великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток.

Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении – мне нужно играть.

– Представим, что «Спартак» выходит к тебе с предложением. Каким оно должно быть?

– Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще?

В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает.

– Есть ли клуб, в который ты не пойдешь ни при каких условиях?

– Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть – я пойду играть. ЦСКА, «Зенит» – неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку».

Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

– Если завтра «Спартак» выйдет с предложением, первое, о чем ты будешь говорить – игровое время?

– Конечно, это будет первое условие. Это приоритет для меня.

– А если тебе скажут уменьшить зарплату?

– Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны.

– А оставить нынешнюю зарплату, но без гарантий?

– Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть – не моя история.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.

В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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