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  • Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

2 декабря 2021, 12:17
30

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Ты говорил, что «Спартак» навсегда в твоем сердце. Тебе важно остаться в родном клубе, который столько дал?

– Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» – великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток.

Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении – мне нужно играть.

– Представим, что «Спартак» выходит к тебе с предложением. Каким оно должно быть?

– Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще?

В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает.

– Есть ли клуб, в который ты не пойдешь ни при каких условиях?

– Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть – я пойду играть. ЦСКА, «Зенит» – неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку».

Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

– Если завтра «Спартак» выйдет с предложением, первое, о чем ты будешь говорить – игровое время?

– Конечно, это будет первое условие. Это приоритет для меня.

– А если тебе скажут уменьшить зарплату?

– Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны.

– А оставить нынешнюю зарплату, но без гарантий?

– Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть – не моя история.

  • Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
  • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
  • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (30)
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Fusballer
1638436811
Для ЗМСа все дороги открыты!
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portero
1638437175
Вопрос простой, а что зовут в ЦСКА и Зенит? Думаю и предложений то нет, с учет жадности агентов. все агенты это лишняя прокладка....
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derrik2000
1638437776
Я-то всё думал сёдни: ХТО меня развеселит??? И дождался! Спасибо тебе, ЗМС Кутепов! )))))))))))))))))))))))))))))))))
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piligrim1986
1638440365
но тебя не позовут)))) шинник максимум
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DOCTOR PENALTY
1638445298
Трудно понять Кутепова. Возможно есть подводные камни, типа, не понравился Зареме, но если этого нет, то что ныть-то? У Жиго и Айртона конкуренцию не выиграть, но Джикию и Рассказова потеснить вполне возможно. Видимо, причину надо искать в себе.
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vladimir-7
1638446726
Илья, а если предложат в Уфу или Урал, пойдёшь?
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R_a_i_n
1638447634
Скорее бы позвали)))
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алдан2014
1638447764
Ну и мировоззрение.. нет что бы рвать и метать ,что бы попасть в основу,так нет начинается шантаж. По поводу ухода в Зенит, ЦСКА ,ну это правда смешно. Кому он там нужен. Уровень Кутепова сейчас ФНЛ,и то серединка. Жалко,что чел не понимает. Большие деньги испортили массу наших футболистов. Взять высказывание Рассказова.. как сказал кажется Ярцев или Ловчев: со стыда бы сгорел за такую игру.
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GoldPlayFIFARus9
1638447962
Нет, спасибо, играй лучше в Спартаке
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oyabun
1638459573
Шел бы уже быстрее что ли.. Хотя, для быстрого шага тоже надо хорошо тренироваться, а судя по его поведению на поле в редкие моменты, когда выпускает тренер, "быстро" это не про нашего Златана Кутеповича.
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