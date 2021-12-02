Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

    – Ты говорил, что «Спартак» навсегда в твоем сердце. Тебе важно остаться в родном клубе, который столько дал?

    – Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» – великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток.

    Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении – мне нужно играть.

    – Представим, что «Спартак» выходит к тебе с предложением. Каким оно должно быть?

    – Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще?

    В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает.

    – Есть ли клуб, в который ты не пойдешь ни при каких условиях?

    – Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть – я пойду играть. ЦСКА, «Зенит» – неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку».

    Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

    – Если завтра «Спартак» выйдет с предложением, первое, о чем ты будешь говорить – игровое время?

    – Конечно, это будет первое условие. Это приоритет для меня.

    – А если тебе скажут уменьшить зарплату?

    – Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны.

    – А оставить нынешнюю зарплату, но без гарантий?

    – Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть – не моя история.

    • Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
    • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

    Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7506

      piligrim1986 12 минут назад

      но тебя не позовут)))) шинник максимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4916

      Semenycch 28 минут назад

      В Зенит? Но в Питерском клубе тем более на скамейку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5936

      mamba9090909 28 минут назад

      На тренировках надо показывать что ты достоин основного состава, а ставить условия логичней тогда, когда от тебя может зависеть исход матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6220

      vladik12 47 минут назад

      Можешь прямо сейчас, епт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17791

      derrik2000 56 минут назад

      Я-то всё думал сёдни: ХТО меня развеселит???
      И дождался!
      Спасибо тебе, ЗМС Кутепов!
      )))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      SLADE2019 1 час назад

      Посмотрите, какой благородный молодой человек, просто получать деньги и сидеть, не его история. Что касается утверждения, что тебе надо играть - вопрос спорный. По мне, так мир без такого футболиста вполне обойдется. Ну а то, что ты, не моргнув перейдешь к бомжам или в конюшню, так какой ты человек, у тебя на роже твоей написано. Типичный провокатор и предатель. Одно радует, что раз ты дал такое интервью, то значит уже пакуешь и Спартака чемоданы. В добрый и быстрейший ауть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      чаппай 1 час назад

      Да. Молодец. Если не нужен клубу, надо играть там, где нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27122

      silver29 1 час назад

      Вот и посмотрим когда его контракт истечет кому он нужен ЦСКА или сениту )))) Думаю начнет где нибудь в Качканаре, там и закончит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54711

      portero 1 час назад

      Вопрос простой, а что зовут в ЦСКА и Зенит? Думаю и предложений то нет, с учет жадности агентов. все агенты это лишняя прокладка....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10474

      Fusballer 1 час назад

      Для ЗМСа все дороги открыты!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91730
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru