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Кутепов: «Горжусь званием заслуженного мастера спорта»

2 декабря 2021, 19:58
13

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к получению звания заслуженного мастера спорта после ЧМ-2018.

– А тебя хейт когда-то выводил из равновесия?

– Если только в начале карьеры, когда еще зеленый был. Сейчас абсолютно спокойно к этому отношусь. Пусть говорят, что вздумается.

– Когда пишут по поводу звания заслуженного мастера спорта, тебя это задевает?

– Нет. Честно: горжусь этим званием. На чемпионате мира мы не просто так сделали свою работу.

Когда-то в Ставрополе я пинал мяч в кедах за 150 рублей и не мог подумать, что в моей жизни все это будет. Вот почему для меня это важно, а не из-за значка ЗМС.

  • На домашнем ЧМ-2018 российская сборная дошла до 1/4 финала.
  • После турнира все игроки и тренеры команды получили звание ЗМС.
  • Кутепов на чемпионате мира провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Кутепов Илья
Комментарии (13)
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Loko_Roma
1638466113
А что он выиграл?
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nik55
1638467746
вы все заслужили только 1 разряд
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CSKA471
1638467899
Заслуженного на заслуженно
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ВетеR
1638471537
Вонючка заслуженная )
Ответить
polt
1638476414
"Заслуженный халявщик в спорте"- вот его звание.
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Валерий2705
1638490653
Ну молодец. Только когда мимо будут проходить волейболисты/ки, и другие спортсмены, которые не раз что то выиграли на международной арене, не забудь понуро глаза в пол отвести и постарайся покраснеть, представь, что о.б.о.с.р.а.л.с.я, как и твоя карьера после ЧМ. ЗМС бл, который в нормальном возрасте даже в РПЛ никому не нужен. Опозорили и обезценили звание.
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6pbIH
1638521387
Фанаты зВенита тоже гордятся, что у них Дзюба играет, и что?))
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serppion
1638532546
Эти заслуженные мастера спорта хоть что-нибудь выиграли? Хоть раз победили сильного соперника? Засранцы они переоцененные, бараны из черчесовской отары!
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Vitaga
1638534179
звание заслуженного мастера - должно быть заслужено. есть положение за что дается это звание. никто их футболистов это звание не заслужил. кто им гордится - полученного по прихоти президента - тот просто подонок
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Hektor 84
1638727924
Ну вы то футболисты их получили не заслуженно
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