Кутепов: «Горжусь званием заслуженного мастера спорта»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к получению звания заслуженного мастера спорта после ЧМ-2018.
– А тебя хейт когда-то выводил из равновесия?
– Если только в начале карьеры, когда еще зеленый был. Сейчас абсолютно спокойно к этому отношусь. Пусть говорят, что вздумается.
– Когда пишут по поводу звания заслуженного мастера спорта, тебя это задевает?
– Нет. Честно: горжусь этим званием. На чемпионате мира мы не просто так сделали свою работу.
Когда-то в Ставрополе я пинал мяч в кедах за 150 рублей и не мог подумать, что в моей жизни все это будет. Вот почему для меня это важно, а не из-за значка ЗМС.
- На домашнем ЧМ-2018 российская сборная дошла до 1/4 финала.
- После турнира все игроки и тренеры команды получили звание ЗМС.
- Кутепов на чемпионате мира провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
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