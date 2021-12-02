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    Кутепов: «Горжусь званием заслуженного мастера спорта»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к получению звания заслуженного мастера спорта после ЧМ-2018.

    – А тебя хейт когда-то выводил из равновесия?

    – Если только в начале карьеры, когда еще зеленый был. Сейчас абсолютно спокойно к этому отношусь. Пусть говорят, что вздумается.

    – Когда пишут по поводу звания заслуженного мастера спорта, тебя это задевает?

    – Нет. Честно: горжусь этим званием. На чемпионате мира мы не просто так сделали свою работу.

    Когда-то в Ставрополе я пинал мяч в кедах за 150 рублей и не мог подумать, что в моей жизни все это будет. Вот почему для меня это важно, а не из-за значка ЗМС.

    • На домашнем ЧМ-2018 российская сборная дошла до 1/4 финала.
    • После турнира все игроки и тренеры команды получили звание ЗМС.
    • Кутепов на чемпионате мира провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

    Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

    Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

    Кутепов: «В провинции тренер получает 7 тысяч рублей. Конечно, он не сможет вкладывать в ребят максимум»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12141

      Литейный4 6 минут назад

      Чего он там заслужил? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1391

      vmonomah17 25 минут назад

      Пусть спасибо скажет Игнашевичу. Серега видмо во время чм2018 бил еге нещадно так, что Кутепов на время турнира играть научился))

      0
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      Рейтинг: +2001

      CSKA471 53 минуты назад

      Заслуженного на заслуженно

      2
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      Рейтинг: +89

      ДЫРЯВЫЕ 54 минуты назад

      Что то бревно сегодня много разговаривает)))

      1
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      Рейтинг: +6440

      nik55 56 минут назад

      вы все заслужили только 1 разряд

      3
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      Рейтинг: +1192

      Loko_Roma 1 час назад

      А что он выиграл?

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