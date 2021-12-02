Кутепов: «Горжусь званием заслуженного мастера спорта»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к получению звания заслуженного мастера спорта после ЧМ-2018.

– А тебя хейт когда-то выводил из равновесия?

– Если только в начале карьеры, когда еще зеленый был. Сейчас абсолютно спокойно к этому отношусь. Пусть говорят, что вздумается.

– Когда пишут по поводу звания заслуженного мастера спорта, тебя это задевает?

– Нет. Честно: горжусь этим званием. На чемпионате мира мы не просто так сделали свою работу.

Когда-то в Ставрополе я пинал мяч в кедах за 150 рублей и не мог подумать, что в моей жизни все это будет. Вот почему для меня это важно, а не из-за значка ЗМС.

На домашнем ЧМ-2018 российская сборная дошла до 1/4 финала.

После турнира все игроки и тренеры команды получили звание ЗМС.

Кутепов на чемпионате мира провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

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