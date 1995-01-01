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    Болельщики «Ростова» в знак протеста покинут трибуны в матче с «Зенитом» на 19:30

    Объединение болельщиков «Ростова» вслед за фанатами «Крыльев Советов» и «Спартака» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Мы, фанаты «Ростсельмаша», поддерживаем общероссийскую акцию солидарности с фанатами ЦСКА и покинем гостевой сектор через 19 минут 30 секунд после начала матча с «Зенитом».

    Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.

    Фанат не преступник!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

    • «Ростов» был основан в 1930 году.
    • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
    • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

    Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

    «Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: фанаты «Ростсельмаша»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13075

      ilichkadr 7 минут назад

      Футбол, команда...........всё по фиг! Главное выкозлиться, запечатлеть на мобилу, выложить в инете и тащиться от содеяного. Идиоты, других слов нет..............
      «Нам теперь — имей в виду! -
      Надо быть с толпой в ладу:
      Деспотизм сейчас не в моде,
      Дебилизм сейчас в ходу.»

      1
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      Рейтинг: +14770

      paracetamol 25 минут назад

      Жалкие потуги футбольных фулиганов привлечь к себе внимание. Как в анекдоте: "Я, говорит, кондуктора наказал, купил билет и не поехал!"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5654

      Добрый Бобер 27 минут назад

      Красавцы!

      1
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      Рейтинг: +14770

      paracetamol 31 минуту назад

      Да и х... с ними! Пусть валят, ковида меньше будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47949

      MaxRnD > paracetamol 23 минуты назад

      Действительно, у вас там и без нашего ковида своей чесотки с паразитами хватает ...

      1
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      Рейтинг: +260

      Fireman-100 59 минут назад

      А зачем, что доказать хотите-то, и кому??? Команда вам будет благодарна за ваш идиотизм.

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