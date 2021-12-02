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  • Болельщики «Ростова» в знак протеста покинут трибуны в матче с «Зенитом» на 19:30

Болельщики «Ростова» в знак протеста покинут трибуны в матче с «Зенитом» на 19:30

2 декабря 2021, 18:48
14

Объединение болельщиков «Ростова» вслед за фанатами «Крыльев Советов» и «Спартака» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы, фанаты «Ростсельмаша», поддерживаем общероссийскую акцию солидарности с фанатами ЦСКА и покинем гостевой сектор через 19 минут 30 секунд после начала матча с «Зенитом».

Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.

Фанат не преступник!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

  • «Ростов» был основан в 1930 году.
  • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

Источник: фанаты «Ростсельмаша»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит ЦСКА
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fireman-100
1638460811
А зачем, что доказать хотите-то, и кому??? Команда вам будет благодарна за ваш идиотизм.
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paracetamol
1638462482
Да и х... с ними! Пусть валят, ковида меньше будет.
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Добрый Бобер
1638462732
Красавцы!
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paracetamol
1638462827
Жалкие потуги футбольных фулиганов привлечь к себе внимание. Как в анекдоте: "Я, говорит, кондуктора наказал, купил билет и не поехал!"
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ilichkadr
1638463905
Футбол, команда...........всё по фиг! Главное выкозлиться, запечатлеть на мобилу, выложить в инете и тащиться от содеяного. Идиоты, других слов нет.............. «Нам теперь — имей в виду! - Надо быть с толпой в ладу: Деспотизм сейчас не в моде, Дебилизм сейчас в ходу.»
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хряк СМ
1638466680
А кто команду дал на такую акцию, основная масса фанатов выполнит приказ.
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monser08
1638468076
Я не пойму, против кого они протестуют, если против власти то при чём тут футбол???
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житель СПб
1638470635
На самом деле, каждый вправе самовыражаться, как хочет. А вот настойчивые рекомендации другим болельщикам не садиться на этот сектор - неприятны. Это уже навязывание своего поведения, своего отношения - другим.
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Валерий1965
1638478523
Вот... Приехать в Питер, заплатить за билет и уйти не посмотрев матча... Норм?))))
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Январь 59
1638522817
Не путайте фанатов и болельщиков в одной куче. Для фанатов надо делать отдельный сектор, с бронированными окнами. Пусть кричат , и их никто не услышит, пусть поджигают файеры и дымовухи, сектор до конца матча никто не откроет.
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