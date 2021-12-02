Болельщики «Ростова» в знак протеста покинут трибуны в матче с «Зенитом» на 19:30

Объединение болельщиков «Ростова» вслед за фанатами «Крыльев Советов» и «Спартака» поддержит акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинет трибуны во время гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы, фанаты «Ростсельмаша», поддерживаем общероссийскую акцию солидарности с фанатами ЦСКА и покинем гостевой сектор через 19 минут 30 секунд после начала матча с «Зенитом».

Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.

Фанат не преступник!» – говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

«Ростов» был основан в 1930 году.

Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»