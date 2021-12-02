Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras8 поддержит акцию протеста фанатов ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ со столичным клубом.

«Друзья, всем большой привет!

Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.

Мы сами ни раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века – снятия маски на трибуне – отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времeн, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:

Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.

И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

И, разумеется, далее всех ждeм на важнейшей домашней игре с «Рубином»! Благодарим за понимание и участие! «Крылья Советов» – это мы!» – сказано в заявлении Ultras8.

Фанаты ЦСКА уйдут с трибун на 19-й минуте и 11-й секунде.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

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