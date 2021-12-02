Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

2 декабря 2021, 16:47
37

Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras8 поддержит акцию протеста фанатов ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ со столичным клубом.

«Друзья, всем большой привет!

Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.

Мы сами ни раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века – снятия маски на трибуне – отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времeн, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:

Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.

И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

И, разумеется, далее всех ждeм на важнейшей домашней игре с «Рубином»! Благодарим за понимание и участие! «Крылья Советов» – это мы!» – сказано в заявлении Ultras8.

  • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун на 19-й минуте и 11-й секунде.
  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Ultras'8
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1638453354
Молодцы!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638454224
Достойно.
Ответить
серега кашин
1638454905
чем быстее это быдло исчезнет с трибун тем лучше
Ответить
серега кашин
1638454970
пусть валят и не возращаются эти горе фанаты, одним словом придурки
Ответить
Блямба
1638455662
Зажиточные самарцы какие . Трёшка за плацкарт на два конца, плюс вход на стадион. Хоть в мавзолей сходят.
Ответить
GoLenaStop
1638456420
А, лучше сидите дома, не разносите заразу!.. Да и сами не заболевшими будете! * * * А, командам, - успехов в игре ногомяч!
Ответить
portero
1638458510
а что полицаем от этого хуже будет? или проверяется как шестёрки выполняют команду своих предводителей? фаны давно управляемые игрушки, даже не понимают кто команды выдаёт!....
Ответить
Добрый Бобер
1638458520
Молодцы!
Ответить
Storm13
1638461600
Популизм! Против капитализма и капиталистов, против капиталистических производственных и общественных отношений, борьбу необходимо вести не только в спорте. Деградация и упадок во всех сферах жизни, в образовании, в медицине, в культуре и т.д. рождают те самые кризисы капитализма. Умами людей, благодаря повседневной пропаганде буржуазных ценностей, завладели деньги. Всё ради них и для них. Империализм скоро покажет своё истинное лицо, звериный оскал фашизма, когда несогласных сначала будут избивать, задерживать, арестовывать и изолировать в гетто, а далее всем известные последствия. На замену открытой ликвидации, пришёл коронавирус. Противостояние достигает критической точки. Бунт безжалостный и беспощадный, решающий сиюминутные задачи капиталистов или же революционные предпосылки к революционной ситуации и торжество самой революции? Не пора ли переходить к решению государственных задач, а не быть как указал portero шестёрками своих предводителей. Россия беременна революцией, а вы решаете свои меркантильные задачи. Поднимайте более серьёзные вопросы.
Ответить
paracetamol
1638462992
Дурьё, переться в такую даль и свалить со стадиона! А говорят, своих не бросают (игроков я имею в виду).
Ответить
Главные новости
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Все новости
Все новости
Макси Лопес и Ванда обсудили сексуальные утехи в подвалах Москвы
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+