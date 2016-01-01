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    Фанаты «Крыльев» поддержат акцию протеста и покинут трибуны раньше болельщиков ЦСКА

    Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras8 поддержит акцию протеста фанатов ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ со столичным клубом.

    «Друзья, всем большой привет!

    Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.

    Мы сами ни раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века – снятия маски на трибуне – отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

    Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времeн, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:

    Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

    Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.

    И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

    И, разумеется, далее всех ждeм на важнейшей домашней игре с «Рубином»! Благодарим за понимание и участие! «Крылья Советов» – это мы!» – сказано в заявлении Ultras8.

    • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун на 19-й минуте и 11-й секунде.
    • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

    «Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

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    Источник: Ultras'8

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8151

      GoLenaStop 11 минут назад

      А, лучше сидите дома, не разносите заразу!..
      Да и сами не заболевшими будете!
      * * *
      А, командам, - успехов в игре ногомяч!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2717

      Блямба 23 минуты назад

      Зажиточные самарцы какие .
      Трёшка за плацкарт на два конца, плюс вход на стадион.
      Хоть в мавзолей сходят.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6764

      серега кашин 35 минут назад

      пусть валят и не возращаются эти горе фанаты, одним словом придурки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6764

      серега кашин 36 минут назад

      чем быстее это быдло исчезнет с трибун тем лучше

      1
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      Рейтинг: +4930

      Semenycch 38 минут назад

      Срочно их в автобусы и в ближайшую психиатрическую больницу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23095

      vladimir-7 > Semenycch 2 минуты назад

      А тебя уже выписывают?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21829

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Достойно.

      1
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      Рейтинг: +4664

      TOMSON 1 час назад

      Заплатить бабло и уйти. Очень не действенный метод на мой взгляд.

      2
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      Рейтинг: +21829

      DOCTOR PENALTY > TOMSON 46 минут назад

      Сразу видно, что ты болельщик Зенита.

      2
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      Рейтинг: +4068

      R_a_i_n 1 час назад

      Молодцы!

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