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    Семак – о матче с ЦСКА: «Качеством игры недоволен, результатом – доволен»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

    – Добились сложной победы. Мы свои моменты использовали, забили, а ЦСКА – нет. Сегодня не хватало свежести, контроля, движения. Многих факторов. Ребята собрались, выжали максимум. Добились победы, это самое главное.

    – До первого гола игра была равной. Почему так сложилось?

    – Начали мы не очень удачно, не хватало движения и хорошего контроля. ЦСКА был посвежее, лучше двигался, лучше контролировал мяч, отсюда их преимущество в контроле на первых минутах. Дальше мы смогли выровнять. Потом им нужно было отыгрываться. Во втором тайме должны были более правильно и рационально использовать моменты, которые появились в связи с разреженностью пространства у ворот ЦСКА. Смогли этим воспользоваться только в самом конце.

    – Во втором тайме «Зенит» много времени провел в обороне. Вас это расстроило? Довольны ли качеством игры в обороне?

    – Были моменты у наших ворот, значит, какие-то моменты недорабатывали. Были моменты после простых забросов, сбросов, когда мы не разобрались. Вопросы есть всегда. По качеству игры, конечно, недоволен. По результату – доволен.

    • «Зенит» набрал 36 очков и лидирует в таблице РПЛ.
    • Отрыв от ближайшего преследователя – 4 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3098

      CSKA57 1 минуту назад

      Сергей Богданович, о какой сложной победе Вы говорите? Над кем? Если Зениту так сложно обыграть сегодняшние руины ЦСКА, то нечего ему делать в еврокубках. А может Вы льстите сопернику?

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      Рейтинг: +12671

      житель СПб 6 минут назад

      Но эта игра называется футбол, а не домино! Сергей - Вам не стыдно? Ведь именно Вы определяете стиль команды!

      0
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      Рейтинг: +4794

      Semenycch > житель СПб 1 минуту назад

      Свиньям положено быть безмозглыми, но ты попробуй включить мозги.

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