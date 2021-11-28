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  • Семак – о матче с ЦСКА: «Качеством игры недоволен, результатом – доволен»

Семак – о матче с ЦСКА: «Качеством игры недоволен, результатом – доволен»

28 ноября 2021, 22:58
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

– Добились сложной победы. Мы свои моменты использовали, забили, а ЦСКА – нет. Сегодня не хватало свежести, контроля, движения. Многих факторов. Ребята собрались, выжали максимум. Добились победы, это самое главное.

– До первого гола игра была равной. Почему так сложилось?

– Начали мы не очень удачно, не хватало движения и хорошего контроля. ЦСКА был посвежее, лучше двигался, лучше контролировал мяч, отсюда их преимущество в контроле на первых минутах. Дальше мы смогли выровнять. Потом им нужно было отыгрываться. Во втором тайме должны были более правильно и рационально использовать моменты, которые появились в связи с разреженностью пространства у ворот ЦСКА. Смогли этим воспользоваться только в самом конце.

– Во втором тайме «Зенит» много времени провел в обороне. Вас это расстроило? Довольны ли качеством игры в обороне?

– Были моменты у наших ворот, значит, какие-то моменты недорабатывали. Были моменты после простых забросов, сбросов, когда мы не разобрались. Вопросы есть всегда. По качеству игры, конечно, недоволен. По результату – доволен.

  • «Зенит» набрал 36 очков и лидирует в таблице РПЛ.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – 4 очка.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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житель СПб
1638129666
Но эта игра называется футбол, а не домино! Сергей - Вам не стыдно? Ведь именно Вы определяете стиль команды!
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CSKA57
1638130001
Сергей Богданович, о какой сложной победе Вы говорите? Над кем? Если Зениту так сложно обыграть сегодняшние руины ЦСКА, то нечего ему делать в еврокубках. А может Вы льстите сопернику?
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Форвард 79
1638131770
Крайне слабая по качеству игра, как одних, так и других((
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Garrincha58
1638132660
многие уже думают о предстоящем отпуске
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paracetamol
1638138216
Мне кажется, что Серега сам по-себе, а игроки - сами по себе.
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inzek
1638140080
...и з/п тоже доволен
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