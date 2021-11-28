Семак – о матче с ЦСКА: «Качеством игры недоволен, результатом – доволен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

– Добились сложной победы. Мы свои моменты использовали, забили, а ЦСКА – нет. Сегодня не хватало свежести, контроля, движения. Многих факторов. Ребята собрались, выжали максимум. Добились победы, это самое главное.

– До первого гола игра была равной. Почему так сложилось?

– Начали мы не очень удачно, не хватало движения и хорошего контроля. ЦСКА был посвежее, лучше двигался, лучше контролировал мяч, отсюда их преимущество в контроле на первых минутах. Дальше мы смогли выровнять. Потом им нужно было отыгрываться. Во втором тайме должны были более правильно и рационально использовать моменты, которые появились в связи с разреженностью пространства у ворот ЦСКА. Смогли этим воспользоваться только в самом конце.

– Во втором тайме «Зенит» много времени провел в обороне. Вас это расстроило? Довольны ли качеством игры в обороне?

– Были моменты у наших ворот, значит, какие-то моменты недорабатывали. Были моменты после простых забросов, сбросов, когда мы не разобрались. Вопросы есть всегда. По качеству игры, конечно, недоволен. По результату – доволен.