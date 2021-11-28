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  • Набабкин, Дзагоев, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Зенитом»; Дзюба остался в запасе

Набабкин, Дзагоев, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Зенитом»; Дзюба остался в запасе

28 ноября 2021, 19:10
10

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, М.Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Д.Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Набабкин Кирилл Дзагоев Алан Заболотный Антон
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1638117023
О, Мухин и Набабкин ну значит привозы будут и 0-3 Зенит
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волчарик
1638117150
С детства за Зенит,умаляю соперника покажите что нибудь внятное.
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PAREVG.
1638118924
ЦСКА, создайте интригу в чемпионате - победите Зенит.
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NewLife
1638122307
Мы с Карасем восхищаемся мужеством Барриоса. После трепанации черепа на поле так быстро восстановиться, выбежать на поле и тут же двумя руками положить на газон малыша Заболотного, а потом доказать, что голова выздоровела и способна прицельно направлять колено в спину Дзагоева. В это время Карась был занят мыслями о новом авто и поэтому по-дружески не обратил внимание на колумбийского паренька. Благородное судейство Карася напомнило мне слова из песенки Вили Токарева про Нью Йорк: "с ушами отрвал я бриллианты, а судья сказал мне просто хулиган ты."
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волчарик
1638122717
Скучная игра ,в рпл даже мальме нет.
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R-W_warrior
1638124083
100% пендаль в ворота бомжей даже не рассматривали. В ворота любого другого клуба он бы прилетел.
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Serhio1010
1638124192
Карасев газовик(((
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