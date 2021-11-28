Набабкин, Дзагоев, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Зенитом»; Дзюба остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, М.Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Д.Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.