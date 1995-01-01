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    Набабкин, Дзагоев, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Зенитом»; Дзюба остался в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, М.Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Д.Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3548

      PAREVG. 38 минут назад

      ЦСКА, создайте интригу в чемпионате - победите Зенит.

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      Рейтинг: +2159

      волчарик 1 час назад

      С детства за Зенит,умаляю соперника покажите что нибудь внятное.

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан > волчарик 1 час назад

      Так вроде Мальме вам недавно все показало. Даже Мальме )))) Соглашусь проигрыш Зенита будет прекрасным результатом для оживления турнирной таблицы. Надеюсь сегодня соперник и правда поймает кураж.

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      Рейтинг: +2159

      волчарик > Красногорск_Фан 58 минут назад

      правда даже обидно,что мальме круче соперников по рпл.

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан > волчарик 52 минуты назад

      Все решит игра. Надеюсь она оправдает твои ожидания.

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      Рейтинг: +12991

      Skull_Boy 1 час назад

      О, Мухин и Набабкин ну значит привозы будут и 0-3 Зенит

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