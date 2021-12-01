ЦСКА - Зенит

И тем не менее, поздравляем Зенит с победой !!! хочется верить, что в следующих играх будет более энергичный футбол.
|6 тур
|26 августа, четверг
|20:45
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|ЦСКА
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Зенит
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|6:1
|ЦСКА
|12 тур
|11 июня, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
И тем не менее, поздравляем Зенит с победой !!! хочется верить, что в следующих играх будет более энергичный футбол.
Свинячих визгов вроде быть не должно или опять Газпром всё купил!?
Основное стадо свиней сегодня будет молчать, а завтра
они поскулят, но если выиграют у Уфы.
Москва очередной раз сосёт?
Не, это твоя мамка у карася
Как всегда, возможно со сменой позы..............
Зенит победил заслуженно.Футболисты Цска виноваты сами,а про пенальти,что говорить(он конечно был) ,но судье виднее назначать или нет.Стараться и забивать надо не только с пенальти но и с игры тоже.Жалко только,что зрелищной игры как показал Краснодар не вышло
Болелы конюшни завыли про не поставленный пеналь в ворота зенита. Не нойте кобылы. А то когда пеналя не ставят в ворота соперников Спартака вызлорадствуете со своими советами. Вот настала наша очередь! Как вам? Нет судейского заговора в пользу зенита?
Пенальти должен был в ворота Зенита назначен Карасев как всегда продался за бабки.Зато Зенит обыгрывала команда Сочи которую тоже спонсирует газпром .Вот они молодцы!
Откуда ты это высасываешь? Хоть бы "газеты" почитал. ФК Сочи владеют конкуренты газпрома, им за счастье Миллеру козу показать.
Смешно Расследователи утверждают, что "Сочи" получал деньги от государственного "Газпрома" через компанию "Энергопром". Так, в 2020 году фирма перевела футбольному клубу 1,9 млрд рублей ($25 млн). Издание отмечает, что "Энергопром" похожа на фирму-прокладку. В прошлом году она уже не вела никакой деятельности, а сейчас находится в процессе ликвидации.
ХА ХА У ГАЗПРОМА КОНКУРЕНТЫ ЕСТЬ.ОНИ НЕДАВНО ЕЩЕ ОДНУ КОМАНДУ ИЗ Ч Р ПОД ОПЕКУ ВЗЯЛИ
Парни, которые владеют этими командами, из одной песочницы. Да, они могут деньжат подкинуть на развитие, или пол команды отдать в пользование, но когда доходит до очного противостояния, хлебом не корми, дай нос утереть конкуренту. Уверен, футболисты Сочи отхватили нехилые премиальные за победу над Зенитом.