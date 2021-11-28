Дом Видаля ограбили во время миланского дерби. На эту виллу уже нападали 13 лет назад, когда на ней жил Адриано

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль стал жертвой нападения грабителей. Они ограбили дом чилийца во время миланского дерби, которое состоялось 7 ноября.
Злоумышленники забрали ювелирные изделия, угнали внедорожник «Мерседес» за 400 тысяч евро. Они пытались угнать и «Феррари», но не открыли автомобиль.
- Эту же виллу грабили в 2008 году, когда на ней жил бывший форвард «Интера» Адриано.
- Последнее миланское дерби закончилось ничьей 1:1.
- В нынешнем сезоне Видаль забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport