РПЛ. «Ахмат» добился третьей победы подряд, обыграв «Ростов»

«Ахмат» победил дома «Ростов», это третья победа грозненцев подряд. Решающий гол забит с пенальти Артемом Полярусом.

«Ахмат» поднялся на седьмое место, догнав ЦСКА и «Краснодар». «Ростов» остался на 11-й строчке.

«Ростов» уступил «Ахмату» третий раз подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Янку, 84), Уткин, Швец (Карапузов, 61), Харин, Полярус (Садулаев, 84), Архипов (Себай, 66).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян (Мелехин, 82), Фольмер (Щетинин, 71), Глебов, Алмквист (Турищев, 81), Полоз, Соу (Комличенко, 75).

Предупреждения: Швец, 45+1; Тимофеев, 53; Харин, 57 – Глебов, 41.

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