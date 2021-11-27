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  • РПЛ. «Ахмат» добился третьей победы подряд, обыграв «Ростов»

РПЛ. «Ахмат» добился третьей победы подряд, обыграв «Ростов»

27 ноября 2021, 18:24
32

«Ахмат» победил дома «Ростов», это третья победа грозненцев подряд. Решающий гол забит с пенальти Артемом Полярусом.

«Ахмат» поднялся на седьмое место, догнав ЦСКА и «Краснодар». «Ростов» остался на 11-й строчке.

«Ростов» уступил «Ахмату» третий раз подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Янку, 84), Уткин, Швец (Карапузов, 61), Харин, Полярус (Садулаев, 84), Архипов (Себай, 66).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян (Мелехин, 82), Фольмер (Щетинин, 71), Глебов, Алмквист (Турищев, 81), Полоз, Соу (Комличенко, 75).

Предупреждения: Швец, 45+1; Тимофеев, 53; Харин, 57 – Глебов, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (32)
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житель СПб
1638026876
Поздравления Ахмату с победой! Команда стала играть вполне прилично.
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x-x-x-x-x
1638027068
вот когда нет казаха то Терек сыграл не плохо
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Sancho010365
1638027292
У меня мечта, чтобы любой турнир (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) европейский прошёл в Грозном. Желаю успеха Ахмату, но пока они выстрелить как Рубин или Краснодар не может.
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Терек-60
1638028583
Молодцы грозненцы,в след.туре свиней нагнуть и подняться выше.
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житель СПб
1638029430
Смотрю, даже на странице, совершенно никакого отношения не имеющей к Зениту, спартаковские болельщики переговариваются между собой, ругая Зенит... Ребята, что это? Что с Вами происходит? Мне вас жалко! Есть что поговорить о самом Спартаке - в соответствующих местах (ветках).
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Иван Петров 1986
1638029955
Хорошее наследство досталось Ростову после Карпина.
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ААМ
1638031342
Домашние победы Ахмата отдельная песня.
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ySS
1638034588
Плохой матч Ростова. Соперникам прилетел подарок, что и определило исход игры.
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zigbert
1638034614
После замены Алмквиста и Соу стало ясно что Ростову усилить игру некем. Ахмат с победой.
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