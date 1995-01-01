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    РПЛ. «Ахмат» добился третьей победы подряд, обыграв «Ростов»

    «Ахмат» победил дома «Ростов», это третья победа грозненцев подряд. Решающий гол забит с пенальти Артемом Полярусом.

    «Ахмат» поднялся на седьмое место, догнав ЦСКА и «Краснодар». «Ростов» остался на 11-й строчке.

    «Ростов» уступил «Ахмату» третий раз подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Янку, 84), Уткин, Швец (Карапузов, 61), Харин, Полярус (Садулаев, 84), Архипов (Себай, 66).

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян (Мелехин, 82), Фольмер (Щетинин, 71), Глебов, Алмквист (Турищев, 81), Полоз, Соу (Комличенко, 75).

    Предупреждения: Швец, 45+1; Тимофеев, 53; Харин, 57 – Глебов, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2995

      Иван Петров 1986 1 минуту назад

      Хорошее наследство досталось Ростову после Карпина.

      0
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      Рейтинг: +12579

      житель СПб 10 минут назад

      Смотрю, даже на странице, совершенно никакого отношения не имеющей к Зениту, спартаковские болельщики переговариваются между собой, ругая Зенит... Ребята, что это? Что с Вами происходит? Мне вас жалко! Есть что поговорить о самом Спартаке - в соответствующих местах (ветках).

      0
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      Рейтинг: +11

      Терек-60 24 минуты назад

      Молодцы грозненцы,в след.туре свиней нагнуть и подняться выше.

      1
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      Рейтинг: +1246

      Sancho010365 45 минут назад

      У меня мечта, чтобы любой турнир (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) европейский прошёл в Грозном. Желаю успеха Ахмату, но пока они выстрелить как Рубин или Краснодар не может.

      2
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      Рейтинг: +3200

      minaev23 > Sancho010365 21 минуту назад

      Туда никто не поедет. Опасно.

      2
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      Рейтинг: +1351

      x-x-x-x-x 49 минут назад

      вот когда нет казаха то Терек сыграл не плохо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4763

      Semenycch 52 минуты назад

      Говно тренер оставил Ростов не в лучшем состоянии, сейчас тоже самое происходит и со сборной!

      1
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      Рейтинг: +104

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Semenycch 44 минуты назад

      Ты реальный неадекват или по жизни алкаш либо нарик!!

      2
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      Рейтинг: +132

      Болотные > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 22 минуты назад

      Это просто уже старый маразматик и обожатель говнотренера симачка.

      2
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      Рейтинг: +104

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Болотные 11 минут назад

      Одним словом бомжелизун))))))

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      Рейтинг: +12579

      житель СПб 52 минуты назад

      Поздравления Ахмату с победой! Команда стала играть вполне прилично.

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