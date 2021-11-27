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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Материалы

Ахмат - Ростов

27.11.2021, Суббота, 16:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Россия. Премьер-лига, 16 тур Ахмат - Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
9 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 1:2 Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 19:30 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Ростов
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Ахмат 1:1 Ростов
9 тур
16 сентября, понедельник 20:30 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 1:0 Ростов
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Ростов
2 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ростов 0:0 Ахмат
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +67942

    portero 27 ноября 2021, 18:10

    Ахмат на своём поле сложновато играть... свисткам сложно быть нейтральными.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 27 ноября 2021, 17:52

    Безбородов любит пенальти и красные карточки.

    2
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    Рейтинг: +5954

    ySS 27 ноября 2021, 17:45

    Фольмер...фольмер...

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD > ySS 27 ноября 2021, 17:55

    и Калинин туда же - оба сырые

    2
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 27 ноября 2021, 17:09

    Всё понятно, при взятии ворот Ахмата офсайд наверное Кадыров там лично нарисовал ? Просто уникально !

    3
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    Рейтинг: +5954

    ySS 27 ноября 2021, 16:59

    Начали нахваливать болтуны хозяев...
    Пенальти подарочный

    1
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 27 ноября 2021, 16:54

    Грозный, ВАР и Безбородов. Ростов играет 11 против 14.
    Правильно, ну зачем просматривать, как в штрафной уронили Альмквиста ...

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    Рейтинг: +5954

    ySS 27 ноября 2021, 14:59

    Хорошо бы победить, ростовчане!
    Удачи!

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD > ySS 27 ноября 2021, 16:31

    С Безбородовым в Грозном даже ничья маловероятна

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    Рейтинг: +5954

    ySS > MaxRnD 27 ноября 2021, 16:54

    Посмотрим)

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