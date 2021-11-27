Крыховяк – о стыках за путевку на ЧМ-2022: «Не могу дождаться»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

24 марта Россия примет Польшу.

В другой паре сыграют Швеция и Чехия.

Победители двух матчей встретятся друг с другом 29 марта.

«Хорошая жеребьевка. Мы можем победить каждого соперника», – подумал любой игрок из всех четырех команд.

Выигрываем – едем на мундиаль, проигрываем – значит, нам незачем было ехать. Это будут хорошие матчи. Не могу дождаться», – написал Крыховяк в твиттере.