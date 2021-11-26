«За недобросовестные и неразумные действия». Ранее арестованная бывший директор «Тамбова» Коновалова на три года отстранена от футбола

КДК РФС вынес решение по бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой. При ней клуб прекратил существование.
«За совершение руководством «Тамбова» недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате клубом профессионального статуса по неспортивным причинам – запретить Коноваловой О.Ю. на три года осуществлять любую связанную с футболом деятельность», – постановил КДК.
- Коновалова сейчас под арестом
- Ее коллега по «Тамбову» Павел Худяков тоже арестован.
- Ему грозит 10 лет тюрьмы.
Источник: РФС