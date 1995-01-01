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    «За недобросовестные и неразумные действия». Ранее арестованная бывший директор «Тамбова» Коновалова на три года отстранена от футбола

    КДК РФС вынес решение по бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой. При ней клуб прекратил существование.

    «За совершение руководством «Тамбова» недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате клубом профессионального статуса по неспортивным причинам – запретить Коноваловой О.Ю. на три года осуществлять любую связанную с футболом деятельность», – постановил КДК.

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    Источник: РФС

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