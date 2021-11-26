Уткин – о смерти Зонина: «Ушел последний великий советский тренер»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной СССР Германа Зонина. Журналист считает его великим.

«Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий (безусловно) советский тренер.

95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но и у гвоздей есть срок», – написал Уткин.