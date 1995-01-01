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    Уткин – о смерти Зонина: «Ушел последний великий советский тренер»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной СССР Германа Зонина. Журналист считает его великим.

    «Герман Зонин прожил большую долгую жизнь. Ушел последний великий (безусловно) советский тренер.

    95 лет. Гвозди из этих людей уже понаделали. Но и у гвоздей есть срок», – написал Уткин.

    • С 1949 по 1955 год Зонин играл за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».
    • Тренерская карьера Зонина продолжалась с 1959 по 1996 год.
    • Главное тренерское достижение – победа с ворошиловградской «Зарей» в чемпионате СССР в 1972 году.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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