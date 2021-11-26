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Умер бывший тренер «Зенита» Зонин

26 ноября 2021, 20:32
13

Не стало бывшего тренера «Зенита» Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Германа Зонина.

Бывший главный тренер сине-бело-голубых, мастер спорта и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 26 ноября», – написал клуб из Санкт-Петербурга.

  • С 1949 по 1955 год Зонин играл за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».
  • Тренерская карьера Зонина продолжалась с 1959 по 1996 год.
  • Главное тренерское достижение – победа с ворошиловградской «Зарей» в чемпионате СССР в 1972 году.
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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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Нас Много
1637948275
Он прожил долгую и достойную жизнь. Царствие ему небесное.
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Чехов на Садовой
1637949275
Вечная память. Он и со СКА Ростов работал. Два сезона без нервов , в первой десятке и с красивым футболом. Спасибо за всё, ТРЕНЕР!!!
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АлексМак
1637949542
Очень хороший был человек и специалист. Земля пухом.
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Блямба
1637949571
много чего успел человек Скорбим.
Ответить
edw7777
1637950234
Сочувствуем!
Ответить
kosmonaft
1637954516
Воронеж тоже его помнит он впервые выводил тогда ещё Труд в высшую лигу в 1960г
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Spirit_78
1637954561
Великое поколение уходит...
Ответить
general.lizyukov
1637956683
Земля пухом... (((
Ответить
paracetamol
1637960596
Хороший мужик был, но и пожил немало!
Ответить
вальтер79
1637960732
вечная память и земля пухом хорошему человеку и тренеру
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