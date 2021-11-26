Умер бывший тренер «Зенита» Зонин

Не стало бывшего тренера «Зенита» Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Германа Зонина.
Бывший главный тренер сине-бело-голубых, мастер спорта и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 26 ноября», – написал клуб из Санкт-Петербурга.
- С 1949 по 1955 год Зонин играл за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».
- Тренерская карьера Зонина продолжалась с 1959 по 1996 год.
- Главное тренерское достижение – победа с ворошиловградской «Зарей» в чемпионате СССР в 1972 году.
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Источник: твиттер «Зенита»