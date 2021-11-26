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    Умер бывший тренер «Зенита» Зонин

    Не стало бывшего тренера «Зенита» Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.

    «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Германа Зонина.

    Бывший главный тренер сине-бело-голубых, мастер спорта и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 26 ноября», – написал клуб из Санкт-Петербурга.

    • С 1949 по 1955 год Зонин играл за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».
    • Тренерская карьера Зонина продолжалась с 1959 по 1996 год.
    • Главное тренерское достижение – победа с ворошиловградской «Зарей» в чемпионате СССР в 1972 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +905

      edw7777 1 час назад

      Сочувствуем!

      1
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      Рейтинг: +239

      Suvorov51 1 час назад

      Очень жаль. нормальный был тренер.светлая ему память

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      Блямба 1 час назад

      много чего успел человек
      Скорбим.

      2
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      Рейтинг: +70

      АлексМак 1 час назад

      Очень хороший был человек и специалист. Земля пухом.

      3
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      Рейтинг: +833

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Вечная память. Он и со СКА Ростов работал. Два сезона без нервов , в первой десятке и с красивым футболом. Спасибо за всё, ТРЕНЕР!!!

      3
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      Рейтинг: +1915

      Enter2006 1 час назад

      Мы все не вечные, из-за этого всегда нужно ценить каждую минуту жизни и не забывать об этом! Соболезную...

      1
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      Рейтинг: +17428

      DVOK68 1 час назад

      Покойся с миром,тренер.

      4
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      Рейтинг: +917

      Нас Много 1 час назад

      Он прожил долгую и достойную жизнь. Царствие ему небесное.

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