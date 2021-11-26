Умер бывший тренер «Зенита» Зонин

Не стало бывшего тренера «Зенита» Германа Зонина. Он умер на 96-м году жизни.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Германа Зонина.

Бывший главный тренер сине-бело-голубых, мастер спорта и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 26 ноября», – написал клуб из Санкт-Петербурга.

С 1949 по 1955 год Зонин играл за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».

Тренерская карьера Зонина продолжалась с 1959 по 1996 год.

Главное тренерское достижение – победа с ворошиловградской «Зарей» в чемпионате СССР в 1972 году.