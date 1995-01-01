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    Италии или Португалии точно не будет на чемпионате мира-2022. Итальянцы могут пропустить второй ЧМ подряд

    Из жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 стало ясно, что на турнире точно не будет либо Италии, либо Португалии. Они попали в один путь и, если не вылетят в полуфинале, сыграют друг с другом в финале.

    В полуфинале Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией.

    • Италия пропускала предыдущий ЧМ – в 2018 году.
    • Команда 4 раза выигрывала турнир.
    • Португальцы последний раз пропускали чемпионат мира в 1998 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +239

      Suvorov51 56 минут назад

      да жаль. не будет футбольной державы. зато наши ребята там будут и все благодаря ВАЛЕРЕ

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      Рейтинг: +293

      Great Tartaria > Suvorov51 46 минут назад

      Бьюсь об заклад, что Итальянцы на ЧМ будут, а стараний Валерия Георгиевича и ваших молитв не хватит для попадания нашей сборной.... но если пригласить в сборную Владимира Владимировича то шансы появятся, забивает он больше Левандовского ( особенно в хоккее)

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      Рейтинг: +1077

      tushkanlz 1 час назад

      жаль, что кого-то не будет.

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      Рейтинг: +1986

      CSKA471 1 час назад

      Ну финал их сетки будет убойным, надеюсь в прайм тайм, и посмотреть удасться!

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      Рейтинг: +1986

      CSKA471 > CSKA471 1 час назад

      С одной стороны и ЧМ без Италии не представляется, а с другой это скорее всего, что не 100%, последний мундиаль для Криштиану, так что при всех раскладах трагично будет, и тем самы апофиозно

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