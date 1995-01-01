Италии или Португалии точно не будет на чемпионате мира-2022. Итальянцы могут пропустить второй ЧМ подряд

Из жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 стало ясно, что на турнире точно не будет либо Италии, либо Португалии. Они попали в один путь и, если не вылетят в полуфинале, сыграют друг с другом в финале.

В полуфинале Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией.