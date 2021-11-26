Иммобиле – о разгроме «Локомотива»: «Они посыпались во втором тайме»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны – мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.

В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30%, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Цаканьи, который вернулся после травм – он может стать для нас важным игроком», – сказал Иммобиле.

«Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» может выйти в Лигу конференций, если в заключительном туре обыграет «Марсель».

Московский клуб после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей.

Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»