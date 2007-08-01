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    Иммобиле – о разгроме «Локомотива»: «Они посыпались во втором тайме»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны – мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.

    В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30%, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Цаканьи, который вернулся после травм – он может стать для нас важным игроком», – сказал Иммобиле.

    • «Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • «Локомотив» может выйти в Лигу конференций, если в заключительном туре обыграет «Марсель».
    • Московский клуб после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей.

    Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»

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    Источник: сайт УЕФА

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