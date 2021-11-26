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  • Главные новости дня. «Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ после разгрома от «Лацио», Рангник близок к уходу в «МЮ»

Главные новости дня. «Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ после разгрома от «Лацио», Рангник близок к уходу в «МЮ»

26 ноября 2021, 00:04

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Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

Источник: «Бомбардир»
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