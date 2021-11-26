Главные новости дня. «Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ после разгрома от «Лацио», Рангник близок к уходу в «МЮ»

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Журналист Лонго: «Зенит», «Дженоа» и «Торино» – претенденты на Алексея Миранчука
ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак», а также признала ошибочным удаление Мурило в матче с «Ахматом»
Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»
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