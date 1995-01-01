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    Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»

    Арабские инвесторы отказались покупать часть акций «Спартака» после проведения оценки деятельности клуба.

    По информации журналиста Ивана Карпова, руководители «Лукойла» организовали встречу боссов «Спартака» с Халдуном Халифа Аль-Мубараком – главой компаний City Football Group и Mubadala.

    Изначально шейхи хотели привлечь к управлению «Спартаком» новых специалистов, которые могли бы решить структурные проблемы клуба. Однако, после ознакомления с инфраструктурой и тем, как функционирует клуб, они отказались от сотрудничества со «Спартаком».

    • По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотели купить 20% акций «Спартака».
    • Сообщалось, что в сделке были заинтересованы обе стороны.

    «РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +582

      shahor 2 минуты назад

      Слабо верится в подобные переговоры.Ни один вменяемый бизнес не будет вкладывать серьёзные деньги не только в российский футбол,но и в любой коммерческий проект на территории России.Ибо у нас превалирует не закон,а обнуление...

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      Рейтинг: +55

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 7 минут назад

      Газпром да хватит уже вбросы такие делать((((

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