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  • Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»

Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»

25 ноября 2021, 16:38
16

Арабские инвесторы отказались покупать часть акций «Спартака» после проведения оценки деятельности клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководители «Лукойла» организовали встречу боссов «Спартака» с Халдуном Халифа Аль-Мубараком – главой компаний City Football Group и Mubadala.

Изначально шейхи хотели привлечь к управлению «Спартаком» новых специалистов, которые могли бы решить структурные проблемы клуба. Однако, после ознакомления с инфраструктурой и тем, как функционирует клуб, они отказались от сотрудничества со «Спартаком».

  • По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотели купить 20% акций «Спартака».
  • Сообщалось, что в сделке были заинтересованы обе стороны.

«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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shahor
1637849192
Слабо верится в подобные переговоры.Ни один вменяемый бизнес не будет вкладывать серьёзные деньги не только в российский футбол,но и в любой коммерческий проект на территории России.Ибо у нас превалирует не закон,а обнуление...
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NewLife
1637850065
Им проще всего купить Газпром, но его Володя не продаст. Таким образом, не обращая внимания на вбросы разных журнашлюх, можно констатировать, что в РПЛ останутся 13 клубов из 16, за которые платит государство. В пресее появилась инфа, что Сочи содержит не Ротенберг, а тот же Газпром через фирмы прокладки, хотя это запрещено в РФС.
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alefreddy
1637852194
облом однако а так все хорошо начиналось
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portero
1637852409
В Спартаке, Зените и Сочи хрен разберешся куда деньги уходят, слишком большой штат по их освоению. Шейхи удивились сколько много родственников пристроено в клубах...
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ivany4
1637853083
Ну не купили, и не купили. Зачем напрягаться. Всех аргументов все равно не узнаем. Но интересна последняя строчка - «РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи». Похоже на 90 - куплю все, но дешево, я же шейх.)) Спасибо, на пиндосах научились такому сотрудничеству.)))
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derrik2000
1637853308
"Однако, после ознакомления с инфраструктурой и тем, как функционирует клуб, они отказались от сотрудничества со «Спартаком»." Увидели Зарему, которая раздаёт всем свои "ценные указания" и сразу же сбежали оттуда. "Пока не началось" ))))))))))))))))))))
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oyabun
1637853654
Журналист Карпов тот еще брехун. Но по логике таков итог вероятен процентов на 80.
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paracetamol
1637856272
Как это, как это! Такой клуп, со столетней историей и отказались покупать какие-то грязные погонщики верблюдов? А может все дело в свинарнике, уж очень сильный оттуда запах, да и свинину потреблять Мухаммеде ихний запретил.
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Enter2006
1637860641
Зарема их не удовлетворила? ((
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Hektor 84
1637875473
В каждом из наших клубов в управлении сидят холуи, прихлебатели, кумы, сваты и прочая родня
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