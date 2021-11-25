Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»

Арабские инвесторы отказались покупать часть акций «Спартака» после проведения оценки деятельности клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководители «Лукойла» организовали встречу боссов «Спартака» с Халдуном Халифа Аль-Мубараком – главой компаний City Football Group и Mubadala.

Изначально шейхи хотели привлечь к управлению «Спартаком» новых специалистов, которые могли бы решить структурные проблемы клуба. Однако, после ознакомления с инфраструктурой и тем, как функционирует клуб, они отказались от сотрудничества со «Спартаком».

По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотели купить 20% акций «Спартака».

Сообщалось, что в сделке были заинтересованы обе стороны.

«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»