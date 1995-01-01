Журналист Карпов: арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака»

Слабо верится в подобные переговоры.Ни один вменяемый бизнес не будет вкладывать серьёзные деньги не только в российский футбол,но и в любой коммерческий проект на территории России.Ибо у нас превалирует не закон,а обнуление...
Арабские инвесторы отказались покупать часть акций «Спартака» после проведения оценки деятельности клуба.
По информации журналиста Ивана Карпова, руководители «Лукойла» организовали встречу боссов «Спартака» с Халдуном Халифа Аль-Мубараком – главой компаний City Football Group и Mubadala.
Изначально шейхи хотели привлечь к управлению «Спартаком» новых специалистов, которые могли бы решить структурные проблемы клуба. Однако, после ознакомления с инфраструктурой и тем, как функционирует клуб, они отказались от сотрудничества со «Спартаком».
- По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотели купить 20% акций «Спартака».
- Сообщалось, что в сделке были заинтересованы обе стороны.
«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»