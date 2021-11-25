Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде крупно победил «Локомотив» со счетом 3:0.

Дубль оформил Чиро Иммобиле. Оба раза он отличился с пенальти. Еще один гол забил Педро.

Итальянцы набрали восемь очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В активе россиян два балла и шанс попасть в предварительный раунд Лиги конференций.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иммобиле, 56 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 63 (с пенальти); 0:3 – Педро, 87.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович, Камано (Борисенко, 77).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лейва (Катальди, 59), Андерсон (Педро, 46), Цаканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66).

Предупреждения: Камано, 2; Ненахов, 13; Сильянов, 55; Баринов, 62; Рыбус, 86 – Цаканьи, 21; Альберто, 35; Лейва, 57; Милинкович-Савич, 76.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы