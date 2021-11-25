Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

Лацио намного сильнее Локо. Не видеть это могут только ну очень пристрастные болельщики Локомотива. Что касается потенциала Локо, то он очень невелик. Да, есть молодежь, но не очень перспективная, кроме разве что Бека-Бека. У Спартака потенциал намного выше.
В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде крупно победил «Локомотив» со счетом 3:0.
Дубль оформил Чиро Иммобиле. Оба раза он отличился с пенальти. Еще один гол забил Педро.
Итальянцы набрали восемь очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В активе россиян два балла и шанс попасть в предварительный раунд Лиги конференций.
Лига Европы. Группа E. 5-й тур
Локомотив (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Иммобиле, 56 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 63 (с пенальти); 0:3 – Педро, 87.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович, Камано (Борисенко, 77).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лейва (Катальди, 59), Андерсон (Педро, 46), Цаканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66).
Предупреждения: Камано, 2; Ненахов, 13; Сильянов, 55; Баринов, 62; Рыбус, 86 – Цаканьи, 21; Альберто, 35; Лейва, 57; Милинкович-Савич, 76.