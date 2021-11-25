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  • Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

25 ноября 2021, 22:38
85

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде крупно победил «Локомотив» со счетом 3:0.

Дубль оформил Чиро Иммобиле. Оба раза он отличился с пенальти. Еще один гол забил Педро.

Итальянцы набрали восемь очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В активе россиян два балла и шанс попасть в предварительный раунд Лиги конференций.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иммобиле, 56 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 63 (с пенальти); 0:3 – Педро, 87.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович, Камано (Борисенко, 77).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лейва (Катальди, 59), Андерсон (Педро, 46), Цаканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66).

Предупреждения: Камано, 2; Ненахов, 13; Сильянов, 55; Баринов, 62; Рыбус, 86 – Цаканьи, 21; Альберто, 35; Лейва, 57; Милинкович-Савич, 76.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Локомотив Лацио
Комментарии (85)
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житель СПб
1637869284
Я бы это разгромом не назвал. Спасибо молодому вратарю - играл хорошо! И в целом Локо играл удовлетворительно. кроме безбашенных нарушений. Раза два игроки Локо могли быть удалены - дай им судья 2 желтую (а основания - были). В частности - Баринов.
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Красногорск_Фан
1637869508
Даже ноутбук взял писать чтоб удобней и обстоятельно. Этот матч открыл в России Худякова. Не смотря на счет пацан прошел боевое крещение. Без него счет был бы хоккейным. Спасал много раз. А 2 пенальти от обладателя золотой бутсы, чемпиона Европы, мнокократного чего то обладателя там в Италии и Германии. Да на память. Респект, уважуха бро!! Защита отстой. Много нецензурных эпитетов. Сильянов + Баринов = ЛГБТ. И то как Лацио выходил в атаку и этому нечего было противопоставить тренерский недочет. Тренеру тоже плюсовать не за что. хотя первый тайм проведен не плохо. В остальном ожидаемо. Лацио 5-й матч подряд меньше 2-х не забивает, нападения у Локо нет. Кто такой Борисенко хз. Удачи молодежи Локо прошедшей через такого соперника. Пусть растут.
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CSKA57
1637869918
Лучше промолчать... Все сами все видели...
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derrik2000
1637870193
Да уж... Если в 1-м тайме ещё было видно борьбу и даже что-то там пытались комбинировать около штрафной Лацио, то во 2-м просто сначала стали пытаться просто отбиваться, а после 1-го пенальти - развалились... Лацио-то особо и не напрягался: так... слегка собранно играли...
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Антибиотик
1637870624
Больше всего жаль даже не за проигранный матч Локомотива. Всем болельщикам футбола, которые следят за РПЛ и так было понятно, чем сегодня все закончится. Кто интересуется футболом, тот знал состав и понимал, что играть то не кем. Жаль просто этих самых болельщиков футбола, которым приходится выслушивать всю ср@нь, которую постят диванные дауны после бутылки пива. Да, Локомотив мог не выйти и получить те же 3-0 технаря, но выпустили кого смогли и сыграли так, как смогли.
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Олег1204
1637876935
все говорят про достойный первый тайм, но если считать подходы к воротом Лацио, то да. В основном локо был слаб примерно с 0 по 94 минуту
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Из Твери Леха
1637880700
Больше всего во всей этой ситуации с нашими клубами раздражает несоответствие зарплат к уровню к этих жопоногих. Правильно Олич подметил, что этим уродам переплачивают незаслуженно. Но ничего не поделать, дальше будет только хуже. А все начинается с детского спорта, где папа/мама платит за свое чадо, чтобы тренер его ставил на игры...
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Из Твери Леха
1637880889
Просто смешно. Им ничего не нужно, у них все есть. Какая нафиг мотивация, какие Еврокубки, если они после этого матча сядут в свои Майбахи и поедут кайфовать от жизни. Они уже всего добились! Так же как и братья Миранчуки.
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Mr Green
1637882186
не вижу смысла расстраиваться. не знаю как смотрелся матч по телику, но со стадиона он был неплох. да, поплыли после 2х пенальти, но не сказал бы, что до этого лацио прям душило, в принципе играли на равных, как минимум первый тайм. не хватает понимания на поле, но это приходит со временем. мне нравится направление развития клуба, выходят молодые игроки, сегодня ЮГ поддерживал молодого кипера, который показал себя с лучшей стороны. Итальянцы сильнее нас, тут и говорить не о чем, чтоб бороться с ними на равных 90 минут, надо либо чтоб состав был равноценным, либо чтоб команда была крепкая, а тут она собрана за 6 месяцев.
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нейтральныйкакникто
1637882973
«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф-Это как посмотреть и как преподнести новость о поражении. А ведь можно с гордостью заявить -Локо имеет все шансы впервые в своей истории , да и всего росс. футбола ,выйти в плей-оф Лиги Конференций из Лиги Европы, если обыграет Марсель./Типа новости о вылете Зенита из ЛЧ/
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