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    Лига Европы. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде крупно победил «Локомотив» со счетом 3:0.

    Дубль оформил Чиро Иммобиле. Оба раза он отличился с пенальти. Еще один гол забил Педро.

    Итальянцы набрали восемь очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В активе россиян два балла и шанс попасть в предварительный раунд Лиги конференций.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур

    Локомотив (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 56 (с пенальти); 0:2 – Иммобиле, 63 (с пенальти); 0:3 – Педро, 87.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович, Камано (Борисенко, 77).

    «Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лейва (Катальди, 59), Андерсон (Педро, 46), Цаканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66).

    Предупреждения: Камано, 2; Ненахов, 13; Сильянов, 55; Баринов, 62; Рыбус, 86 – Цаканьи, 21; Альберто, 35; Лейва, 57; Милинкович-Савич, 76.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2021 22:38
    Комментарии66
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      Рейтинг: +10474

      Вомбат 5 минут назад

      Лацио намного сильнее Локо. Не видеть это могут только ну очень пристрастные болельщики Локомотива. Что касается потенциала Локо, то он очень невелик. Да, есть молодежь, но не очень перспективная, кроме разве что Бека-Бека. У Спартака потенциал намного выше.

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      Рейтинг: +4029

      _Marqella_ 43 минуты назад

      Ну проиграли и ладно...Лацио выглядел немного по сильнее..результат закономерен

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      Рейтинг: +432

      Soccerdealer63 > _Marqella_ 18 минут назад

      Абсолютно солидарен! Нет никакого повода удивляться или расстраиваться...Ну,разве что, тлько тем, кто любит "надеяться на чудо"...Результат абсолютно закономерен... Только, полагаю, Лацио не просто в этой игре "выглядел" сильнее, ОН И ЕСТЬ СИЛЬНЕЕ)))++

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      Рейтинг: +3855

      mutabor0992 47 минут назад

      Как же надоело читать и слушать всяких ******!Уровень нашего футбола-ДНО!Не буду расписывать что и почему....Надоело.p.s.Спартаковская сказка закончится 9 декабря.Без обид.

      0
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      Рейтинг: +3497

      ySS 1 час назад

      "Штандартенфюрер" перевел стрелку на другой путь развития команды.
      Этот результат из вынужденных потерь по этому пути.
      Из Худякова тренеры обязаны вырастить отличного вратаря.

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      Рейтинг: +3459

      raritet 1 час назад

      Мне кажется ,первая проблема наших клубов в Европе - низкая интенсивность. Что правда , было всегда. В годы застоя ,сразу после чемпионатов мира , смотреть наш чемпионат было тошно, было такое ощущение как будто то, что ты видел на чемпионате при помощи магнитофона снизили скорость вдвое. Защитники всегда были слабым местом в нашем чемпионате. Они слабы во всех командах РПЛ. Вроде опоздание доли секунды, а они оборачиваются голами с пенальти. Но , думаю, ничего страшного нет в проигрыше более классной команде. Первый тайм мне понравился. И уже давно видна тенденция- чехарда тренеров. Такое ощущение , что на этом просто зарабатывается бабло.Предполагаю, что если бы оставили Николич ещё на пару лет, он смог бы построить команду. А теперь немец поработает до очередного увольнения кто то, какой то агент ,заработает кучу денег на новом тренере , а мне то что.? Мне хочется видеть красивую игру команды, а не считать сколько денег уже вывалил клуб на очередного...

      3
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      Рейтинг: +6544

      Антибиотик 1 час назад

      Больше всего жаль даже не за проигранный матч Локомотива. Всем болельщикам футбола, которые следят за РПЛ и так было понятно, чем сегодня все закончится. Кто интересуется футболом, тот знал состав и понимал, что играть то не кем.
      Жаль просто этих самых болельщиков футбола, которым приходится выслушивать всю ср@нь, которую постят диванные дауны после бутылки пива. Да, Локомотив мог не выйти и получить те же 3-0 технаря, но выпустили кого смогли и сыграли так, как смогли.

      3
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      Рейтинг: +14582

      paracetamol > Антибиотик 1 час назад

      Что руководство Локо думало, когда игроков распродавало и не покупало? Ну и эта тренерская чехарда...!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12524

      житель СПб > Антибиотик 1 час назад

      Да играли вполне терпимо! И были и плюсы, и минусы. А вот среди главного - не увидел сегодня никакого тренерского почерка, замысла! Вот это - плохо!

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      Рейтинг: +54559

      portero > Антибиотик 1 час назад

      Ну ты выдал, могло и подфартить, залети в первом тайме, может и удержали... этож футбол, удачка случается иногда...

      0
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      Рейтинг: +14582

      paracetamol > житель СПб 1 час назад

      Почерк тренерский виден. При Николиче ставили автобус, а сейчас хотят атаковать. Но все дело в том, что желания не соответствуют возможностям. Играть стали интереснее, но очков от этого не прибавилось.

      0
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      Рейтинг: +6544

      Антибиотик > paracetamol 1 час назад

      Очередное новое руководство Локо покупало игроков, потратили 30 миллионов евро. Купили 8 игроков (никчемных). Так же новое руководство Локо продало игроков в возрасте, причем, казалось бы абсолютно правильно, не тянули старики в еврокубках и их нужно было менять. Но на первом месте видимо деньги в свой личный карман, ну или просто не профессионалы. Пустили пыль в глаза, немцы пришли, наведут порядок. Вот только никому это не нужно в верхах. Семина убирали неоднократно просто для того, чтобы воровать на трансферах. С Палычем такое не прокатывало и он в команду абы кого не брал. Но новое поколение России теперь у власти, все хотят зарабатывать, но не хотят при этом работать.

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      Рейтинг: +6544

      Антибиотик > portero 59 минут назад

      И долго мы будем лишь на удачку надеяться?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6544

      Антибиотик > житель СПб 53 минуты назад

      Так кто будет тренерскую мысль воплощать, если элементарный пас отдать в нужный момент не могут?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3855

      mutabor0992 > Антибиотик 43 минуты назад

      Какую мысль???Подготовка игроков такова,что их в Европу и ДАРОМ не возьмут.Блат там не канает,там играть нужно(смолов,баринов и прочие).Ну и вратаришка сырой.

      0
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      Рейтинг: +432

      Soccerdealer63 > житель СПб 21 минуту назад

      "...играли вполне терпимо!..."???)))
      Вы - просто новатор на ниве новояза!)))
      Только... что же это значит? Особенно, вкупе с "результатом"?)))
      То есть: Вы всю игру "терпели"?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14582

      paracetamol 1 час назад

      У Локо нет классных игроков, особенно в атаке. А те что есть путают самоотдачу с костоломством. Отсюда и результат!

      0
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      Рейтинг: +2822

      Красногорск_Фан > paracetamol 1 час назад

      Вы хотели сказать в защите

      0
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      Рейтинг: +14582

      paracetamol > Красногорск_Фан 1 час назад

      Средняя линия не лучше. Сколько там желтых карточек?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2822

      Красногорск_Фан > paracetamol 1 час назад

      Там одного Баринова достаточно. Но на таком поле гололедном карточки не показатель.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1870

      Enter2006 1 час назад

      Как обычно, почти у всех клубов РПЛ в еврокубках. Нет физики у ребят, во втором тайме начинают сдыхать... (

      0
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    • ...
      Рейтинг: +237

      Отжогин 1 час назад

      Собственно, это и ожидалось. "Локомотив" нынче - как из ряда вон: все влетают, паровозы что-то зацепляют, все с очками - РЖД с нулем. В общем, классика: "От, извольте видеть! Вся рота, черт бы ее драл, идет не в ногу, один подпоручик в ногу!"
      Но первый тайм понравился. Чем-то напомнили прошлогоднее "Динамо". Вывод: ждем, что весной у Гисдоля получится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17711

      derrik2000 1 час назад

      Да уж...
      Если в 1-м тайме ещё было видно борьбу и даже что-то там пытались комбинировать около штрафной Лацио, то во 2-м просто сначала стали пытаться просто отбиваться, а после 1-го пенальти - развалились...
      Лацио-то особо и не напрягался: так... слегка собранно играли...

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      Рейтинг: +12524

      житель СПб > derrik2000 1 час назад

      Борьбы у Локо было больше, чем игры... Чудом от красных убереглись.

      1
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      Рейтинг: +17711

      derrik2000 > житель СПб 1 час назад

      А уже достаточно много лет у наших команд, когда играют в Европе иногда "борьба" есть, а ИГРЫ совсем нет.
      Слово ИГРА сейчас к нашим российским командам неприменимо.
      А чо касается "чудом от красных убереглись", так зовут это чудо - Артур Соареш Диаш. ))

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      Рейтинг: +3855

      mutabor0992 > derrik2000 41 минуту назад

      А с чего ИГРА будет?Бей вперед-игра придет.))))

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