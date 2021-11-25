Кокорин может зимой перейти в российский или катарский клуб

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба.
Главный тренер команды из Флоренции Винченцо Итальяно не рассчитывает на 30-летнего футболиста, поэтому он может покинуть Италию зимой.
В услугах нападающего заинтересованы клубы из России и Катара.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- Он не выходит на поле с 3 октября.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Источник: Calciomercato