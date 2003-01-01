Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Кокорин может зимой перейти в российский или катарский клуб

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба.

    Главный тренер команды из Флоренции Винченцо Итальяно не рассчитывает на 30-летнего футболиста, поэтому он может покинуть Италию зимой.

    В услугах нападающего заинтересованы клубы из России и Катара.

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • Он не выходит на поле с 3 октября.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      99-й 39 минут назад

      Зря мечтают он до 24-го будет сидеть пока зп капает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3507

      Питерский князь 44 минуты назад

      А почему он не выкладывал фотки рядом с парашей?
      :)))
      Перед Западом стыдно, что эото дэбил играл в сборгой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22960

      vladimir-7 45 минут назад

      За два года получит неустойку и всё идет по плану Саши. Главное,
      не надо писать по ляжкам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Борисыч1 1 час назад

      Кокорин переписанный. Так что не 30 ему, там ещё года 2-3 надо прибавлять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10253

      Fusballer 1 час назад

      В ФНЛ2 если только. А то и в КФК.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      СуперПАВ9 1 час назад

      Изи катка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6700

      серега кашин 2 часа назад

      интересно кому он россии еще нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Беспонтий 2 часа назад

      нет
      умерла так умерла

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1617

      Dr.Metal 2 часа назад

      В последний клуб Катара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      lipatov32 2 часа назад

      За это чудо 3,5 ляма?!)) Да оно даром нах никому не нужен!!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91461
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68210
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru