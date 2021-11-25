Кокорин может зимой перейти в российский или катарский клуб

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба.

Главный тренер команды из Флоренции Винченцо Итальяно не рассчитывает на 30-летнего футболиста, поэтому он может покинуть Италию зимой.

В услугах нападающего заинтересованы клубы из России и Катара.