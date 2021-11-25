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    Гонсалвеш из «Спортинга» – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Этого звания удостоился нападающий «Спортинга» Педру Гонсалвеш.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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