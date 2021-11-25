Гонсалвеш из «Спортинга» – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этого звания удостоился нападающий «Спортинга» Педру Гонсалвеш.
- Португалец забил 2 гола и сделал ассист в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).
- На награду также претендовали Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Себастьян Аллер («Аякс») и Эдин Джеко («Интер»).
Автор дубля в матче с дортмундской «Боруссией» Педру Гонсалвеш побеждает в голосовании на звание Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!А за кого голосовали вы? @PlayStationRU | #UCLPOTW | #ИгрокНеделиЛЧ pic.twitter.com/YSnt6S7GzO— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2021