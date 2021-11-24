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  • Якин отправил сборной Северной Ирландии более девяти килограммов швейцарского шоколада за ничью с Италией

Якин отправил сборной Северной Ирландии более девяти килограммов швейцарского шоколада за ничью с Италией

24 ноября 2021, 23:44
16

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин лично поучаствовал в отправке 9,3 килограмма шоколада сборной Северной Ирландии. Это благодарность команде за их ничью с Италией (0:0) в последнем туре отборочной группы чемпионата мира-2022.

Та потеря очков итальянцев позволила Швейцарии получить прямую путевку в Катар.

  • Швейцария в 8 матчах отбора ни разу не проиграла и пропустила всего 2 гола.
  • Якин принял команду по ходу отборочного цикла – в августе.
  • В 2014-2015 годах Якин тренировал «Спартак».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной Швейцарии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швейцария. Суперлига Швейцария Северная Ирландия Италия Якин Мурат
Комментарии (16)
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CSKA471
1637786989
Красиво)
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portero
1637787080
Вместо плиток шоколада там что упаковано???
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portero
1637787280
Это приходишь на днюху к миллиардеру, ему меньше сотни тысяч евро никто подарки не делает, а ты ему так это душевно сотку евро...
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NewLife
1637790367
Карпин, как враг сладкого, вернул бы все Якину. Но это из области фантастики, будь Валера в этой группе, он бы никогда с Италией ничью не сделал))
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Fancyfall
1637811794
правильно сделал, надо уметь быть благодарным)
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Niko
1637815185
Посмотрел бы я как он из рф куда угодно бы отправил))) ролик был бы на несколько часов, как Якин декларацию заполняет, а потом его таможня дерёт по всяким доп бумагам)))
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paracetamol
1637917940
Взяткодатель, у нас бы его посадили!
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житель СПб
1637950249
Не разорился?! Это любой человек в состоянии сделать..
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maygli
1637951752
Якин... Эмери.... тренировали Спартак, а теперь таких высот достигли в Европе.
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serglider
1637954112
Жлоб! 9 кг на 22 рыла? Помню когда мы с хорватами и англичанами боролись за выход на ЧЕ, один английский бизнесмен "стимулировал" евреев, потерявших все шансы на выход, на матч с нами, пообещав им каждому по престижной машине. Самое забавное, что как бы не Федун (могу ошибаться) "простимулировал" таким же макаром хорватов в их последней игре в группе с англичанами))) Самое смешное и евреи и хорваты эти матчи выиграли! И мы прошли отбор! Прикиньте как "разорились" ноувориши! А могли ограничиться всего лишь 9 кг швейцарского шоколада!
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