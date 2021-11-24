Якин отправил сборной Северной Ирландии более девяти килограммов швейцарского шоколада за ничью с Италией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин лично поучаствовал в отправке 9,3 килограмма шоколада сборной Северной Ирландии. Это благодарность команде за их ничью с Италией (0:0) в последнем туре отборочной группы чемпионата мира-2022.

Та потеря очков итальянцев позволила Швейцарии получить прямую путевку в Катар.

Швейцария в 8 матчах отбора ни разу не проиграла и пропустила всего 2 гола.

Якин принял команду по ходу отборочного цикла – в августе.

В 2014-2015 годах Якин тренировал «Спартак».