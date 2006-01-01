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    Тихонов: «Спаллетти надо было дать по лысине за отказ от рукопожатия с Виторией»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил поступок главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча с москвичами в Лиге Европы. Итальянец не пожал руку Рую Витории.

    «То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, – это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь, – это одно, отвернулся и ушeл. А здесь тренер идeт к тебе с рукой нормально, не бежит, не прыгает с рукой, как делал Доменико Тедеско.

    Человек нормально идeт, просто пожать руку. Почему не дать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

    «Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8468

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      Это выбор Спаллетти , может и не прав . Но , Тихонов ведёт себя , как быдло !

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      Рейтинг: +15114

      Garrincha58 38 минут назад

      ну всё сейчас будут мусолить это целую неделю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12918

      Hektor 84 1 час назад

      Спартаковским ветеранам все не дает покоя Тедеско, никак его не забудут.

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      Рейтинг: +8322

      "supermax" 1 час назад

      лучше подсрачник как обоссаному котяре....тряпка лысая))

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      Рейтинг: +1846

      Enter2006 > "supermax" 1 час назад

      так по сути ему это и выписали )

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      Рейтинг: +8322

      "supermax" > Enter2006 1 час назад

      ахах...верно))

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      Рейтинг: +11674

      Cleaner 1 час назад

      Неожиданный заход Тихонова!..)
      На эмоциях сказал, но по доброму.

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      Рейтинг: +6203

      vladik12 1 час назад

      Может, итальяшка сильно ссать хотел - торопился.

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      Рейтинг: +1846

      Enter2006 > vladik12 1 час назад

      а может он обосрался и понимал что скоро все это почувствуют даже при морозе ))

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