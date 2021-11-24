Тихонов: «Спаллетти надо было дать по лысине за отказ от рукопожатия с Виторией»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил поступок главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча с москвичами в Лиге Европы. Итальянец не пожал руку Рую Витории.

«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, – это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь, – это одно, отвернулся и ушeл. А здесь тренер идeт к тебе с рукой нормально, не бежит, не прыгает с рукой, как делал Доменико Тедеско.

Человек нормально идeт, просто пожать руку. Почему не дать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».

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