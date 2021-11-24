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  • Тихонов: «Спаллетти надо было дать по лысине за отказ от рукопожатия с Виторией»

Тихонов: «Спаллетти надо было дать по лысине за отказ от рукопожатия с Виторией»

24 ноября 2021, 21:28
13

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил поступок главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча с москвичами в Лиге Европы. Итальянец не пожал руку Рую Витории.

«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, – это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь, – это одно, отвернулся и ушeл. А здесь тренер идeт к тебе с рукой нормально, не бежит, не прыгает с рукой, как делал Доменико Тедеско.

Человек нормально идeт, просто пожать руку. Почему не дать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

«Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (13)
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vladik12
1637778582
Может, итальяшка сильно ссать хотел - торопился.
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"supermax"
1637780256
лучше подсрачник как обоссаному котяре....тряпка лысая))
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Hektor 84
1637780318
Спартаковским ветеранам все не дает покоя Тедеско, никак его не забудут.
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Garrincha58
1637782508
ну всё сейчас будут мусолить это целую неделю
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САДЫЧОК
1637782972
Это выбор Спаллетти , может и не прав . Но , Тихонов ведёт себя , как быдло !
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portero
1637787765
Думаю плохой совет, наверное вам Андрей приходилось получать раз так мыслите...
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nemolod
1637812780
Этому лысому надо было еще в Зените надавать за его интриги,после которой в команде пошли распри!
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Bozigit
1637830233
И подсрачник
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