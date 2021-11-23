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  • «Рубин» хотел купить Фалькао. «Порту» потребовал за колумбийца 60 миллионов

«Рубин» хотел купить Фалькао. «Порту» потребовал за колумбийца 60 миллионов

23 ноября 2021, 14:17
14

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев рассказал о несостоявшемся переходе в казанский клуб форварда Радамеля Фалькао.

«Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные.

Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги?» – сказал Мухамадиев.

  • Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
  • Затем «Атлетико» купил колумбийца за 40 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Фалькао Радамель
Комментарии (14)
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GammiD
1637666424
Зачем ты звонил? Валера же сказал уже)))
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Fusballer
1637667398
Если за 6 лямов только. На трансфермаркте вообще 2,2 ляма евров.
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3meeeD
1637668791
Млять ,давайте ещё в 80х будем вспоминать,кто хотел купить
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DOCTOR PENALTY
1637668907
Эти безумные цены появляются оттого, что в России есть безумные компании Газпром, Лукойл, Татнефть, весь футбольный мир знает об этом.
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vladimir-7
1637668989
Да он сейчас не больше трешки стоит вместе с буцариками. Все думают, что в России круглые сутки печатают деньги как в США.
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alefreddy
1637669143
если бы да кабы и нет звезд в чемпионате тому пример выступление наших клубов в Европе да и лимит катит нас на дно
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