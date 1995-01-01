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    «Рубин» хотел купить Фалькао. «Порту» потребовал за колумбийца 60 миллионов

    Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев рассказал о несостоявшемся переходе в казанский клуб форварда Радамеля Фалькао.

    «Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные.

    Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги?» – сказал Мухамадиев.

    • Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
    • Затем «Атлетико» купил колумбийца за 40 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21686

      DOCTOR PENALTY 23 секунды назад

      Эти безумные цены появляются оттого, что в России есть безумные компании Газпром, Лукойл, Татнефть, весь футбольный мир знает об этом.

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      Рейтинг: +162

      3meeeD 2 минуты назад

      Млять ,давайте ещё в 80х будем вспоминать,кто хотел купить

      0
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      Рейтинг: +9736

      Fusballer 25 минут назад

      Если за 6 лямов только. На трансфермаркте вообще 2,2 ляма евров.

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      Рейтинг: +585

      NeoNaTe > Fusballer 20 минут назад

      10 лет назад

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      Рейтинг: +9736

      Fusballer > NeoNaTe 13 минут назад

      Понял.

      0
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      Рейтинг: +674

      GammiD 41 минуту назад

      Зачем ты звонил? Валера же сказал уже)))

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