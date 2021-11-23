«Рубин» хотел купить Фалькао. «Порту» потребовал за колумбийца 60 миллионов

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев рассказал о несостоявшемся переходе в казанский клуб форварда Радамеля Фалькао.

«Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные.

Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги?» – сказал Мухамадиев.