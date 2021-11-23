Месси: «Хави в совершенстве знает «Барсу». Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет»

Без финансовых влияния нечего не получится пусть ты трижды гений
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о главном тренера «Барселоны» Хави.
«Хави – тренер, который многое знает. Он в совершенстве знает «Барселону» – это его дом, где ему все знакомо с детства. Он важный человек для болельщиков.
Хави станет важным тренером для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет», – сказал Месси.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»
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