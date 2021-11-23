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  • Месси: «Хави в совершенстве знает «Барсу». Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет»

Месси: «Хави в совершенстве знает «Барсу». Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет»

23 ноября 2021, 11:59

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о главном тренера «Барселоны» Хави.

«Хави – тренер, который многое знает. Он в совершенстве знает «Барселону» – это его дом, где ему все знакомо с детства. Он важный человек для болельщиков.

Хави станет важным тренером для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет», – сказал Месси.

  • Хави – воспитанник «Барсы».
  • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
  • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Хави
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