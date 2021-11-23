Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Месси: «Хави в совершенстве знает «Барсу». Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о главном тренера «Барселоны» Хави.

    «Хави – тренер, который многое знает. Он в совершенстве знает «Барселону» – это его дом, где ему все знакомо с детства. Он важный человек для болельщиков.

    Хави станет важным тренером для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним команда сильно вырастет», – сказал Месси.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

    Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -45

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Без финансовых влияния нечего не получится пусть ты трижды гений

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru