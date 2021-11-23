Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в «Барселону».

«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, и я буду жить в Каталонии. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я с удовольствием вернусь», – сказал Месси.