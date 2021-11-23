Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в «Барселону».

    «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, и я буду жить в Каталонии. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я с удовольствием вернусь», – сказал Месси.

    • Летом «Барселона» не стала продлевать контракт с Месси.
    • Он дебютировал за каталонский клуб в 2003 году.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ryyfg 16 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)



      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11584

      Cleaner 40 минут назад

      Месси, твой дом - Бразилия! А Барселона - это твоя работа, место, где ты заработал миллиард. И где хочешь заработать еще столько же...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      the teacher > Cleaner 38 минут назад

      Аргентина может все таки?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11584

      Cleaner > the teacher 34 минуты назад

      Может и Аргентина, разница не большая. Дом - там, работа - тут.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru