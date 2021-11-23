Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону». Это мой дом»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в «Барселону».
«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, и я буду жить в Каталонии. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я с удовольствием вернусь», – сказал Месси.
- Летом «Барселона» не стала продлевать контракт с Месси.
- Он дебютировал за каталонский клуб в 2003 году.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.