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  • Моуринью подарил кроссовки 18-летнему ганцу, сделавшему дубль в ворота «Дженоа» за 12 минут

Моуринью подарил кроссовки 18-летнему ганцу, сделавшему дубль в ворота «Дженоа» за 12 минут

23 ноября 2021, 09:59
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал подарок нападающему Феликсу Афена-Гьяну.

После дубля 18-летнего ганца в ворота «Дженоа» (2:0) в матче 13-го тура Серии А Моуринью рассказал, что обещал купить футболисту кроссовки за 800 евро: «Во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я точно не забыл».

Моуринью сдержал обещание. Афена-Гьян показал подарок тренера в инстаграме.

  • Афена-Гьян сделал дубль после выхода на замену на 75-й минуте.
  • Он провел 3 матча в Серии А.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Афена-Гьяна
Италия. Серия А Рома Афена-Гьян Феликс Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Давид59
1637664831
Премия в размере 800€? Хмм. Какая же у него зарплата? Похоже парня дурят. За копейки играет.
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