Моуринью подарил кроссовки 18-летнему ганцу, сделавшему дубль в ворота «Дженоа» за 12 минут

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал подарок нападающему Феликсу Афена-Гьяну.

После дубля 18-летнего ганца в ворота «Дженоа» (2:0) в матче 13-го тура Серии А Моуринью рассказал, что обещал купить футболисту кроссовки за 800 евро: «Во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я точно не забыл».

Моуринью сдержал обещание. Афена-Гьян показал подарок тренера в инстаграме.

Афена-Гьян сделал дубль после выхода на замену на 75-й минуте.

Он провел 3 матча в Серии А.