AS: «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд ради перехода Педри из «Барселоны»

«Бавария» хочет купить полузащитника «Барселоны» Педри.
По информации AS, немецкий клуб уже обсуждал возможность перехода с окружением 18-летнего испанца.
Ради осуществления сделки с «Барсой» «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд, заплатив за Педри больше 80 миллионов евро. Именно столько мюнхенцы отдали «Атлетико» в 2019 году за переход Люки Эрнандеса.
Самому Педри «Бавария» готова платить в четыре раза больше, чем он получает в «Барселоне».
- Педри – обладатель награды Golden Boy-2021.
- Он вошел в число 30 номинантов за «Золотой мяч».
- Педри провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.
Источник: AS