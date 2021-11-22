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    AS: «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд ради перехода Педри из «Барселоны»

    «Бавария» хочет купить полузащитника «Барселоны» Педри.

    По информации AS, немецкий клуб уже обсуждал возможность перехода с окружением 18-летнего испанца.

    Ради осуществления сделки с «Барсой» «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд, заплатив за Педри больше 80 миллионов евро. Именно столько мюнхенцы отдали «Атлетико» в 2019 году за переход Люки Эрнандеса.

    Самому Педри «Бавария» готова платить в четыре раза больше, чем он получает в «Барселоне».

    • Педри – обладатель награды Golden Boy-2021.
    • Он вошел в число 30 номинантов за «Золотой мяч».
    • Педри провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +753

      ARSteven89 20 минут назад

      А что в немецком чемпионате "сливки" закончились?!!!
      Он работает под руководством легенды клуба, который пытается вернуть клуб к былым высотам, и нет никакого смысла молодому таланту уходить из дома!!!

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