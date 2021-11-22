AS: «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд ради перехода Педри из «Барселоны»

«Бавария» хочет купить полузащитника «Барселоны» Педри.

По информации AS, немецкий клуб уже обсуждал возможность перехода с окружением 18-летнего испанца.

Ради осуществления сделки с «Барсой» «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд, заплатив за Педри больше 80 миллионов евро. Именно столько мюнхенцы отдали «Атлетико» в 2019 году за переход Люки Эрнандеса.

Самому Педри «Бавария» готова платить в четыре раза больше, чем он получает в «Барселоне».