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    «Спартак»: «Обеспокоены коронавирусной ситуацией в «Наполи»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил опасение по поводу ситуации в «Наполи» в преддверии очного матча Лиги Европы. За последние десять дней у итальянцев выявлено трое заболевших коронавирусом.

    «Ситуация в «Наполи» нас беспокоит, но существует ковид-регламент. Нужно действовать строго в его соответствии.

    Мы на связи с УЕФА и итальянским клубом. Там понимают всю серьезность этой истории.

    Насколько мы знаем, в «Наполи» еще должны несколько раз провести тестирование всей команды – в том числе и непосредственно перед игрой.

    «Спартак» готовится к матчу в обычном режиме – с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Рассчитываем, что игра, конечно, состоится», – сказал Зеленов.

    • Матч состоится 24 ноября.
    • В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».
    • За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +553

      Форвард 79 16 секунд назад

      Наполи, боясь короны, просили нейтральное поле, пусть теперь на матч со Спартаком выставляют нейтральную команду)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54357

      portero 2 минуты назад

      На воре шапка горит, вот почему итальяшки истерику нагнетают, сами заразные гниды...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22821

      vladimir-7 34 минуты назад

      Чтобы не заразиться, не надо лететь в Италию.

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      Рейтинг: +553

      Форвард 79 > vladimir-7 4 минуты назад

      Так это Наполи должны к нам ехать

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