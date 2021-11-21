«Спартак»: «Обеспокоены коронавирусной ситуацией в «Наполи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил опасение по поводу ситуации в «Наполи» в преддверии очного матча Лиги Европы. За последние десять дней у итальянцев выявлено трое заболевших коронавирусом.

«Ситуация в «Наполи» нас беспокоит, но существует ковид-регламент. Нужно действовать строго в его соответствии.

Мы на связи с УЕФА и итальянским клубом. Там понимают всю серьезность этой истории.

Насколько мы знаем, в «Наполи» еще должны несколько раз провести тестирование всей команды – в том числе и непосредственно перед игрой.

«Спартак» готовится к матчу в обычном режиме – с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Рассчитываем, что игра, конечно, состоится», – сказал Зеленов.

Матч состоится 24 ноября.

В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».

За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

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