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  • «Спартак»: «Обеспокоены коронавирусной ситуацией в «Наполи»

«Спартак»: «Обеспокоены коронавирусной ситуацией в «Наполи»

21 ноября 2021, 20:48
14

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил опасение по поводу ситуации в «Наполи» в преддверии очного матча Лиги Европы. За последние десять дней у итальянцев выявлено трое заболевших коронавирусом.

«Ситуация в «Наполи» нас беспокоит, но существует ковид-регламент. Нужно действовать строго в его соответствии.

Мы на связи с УЕФА и итальянским клубом. Там понимают всю серьезность этой истории.

Насколько мы знаем, в «Наполи» еще должны несколько раз провести тестирование всей команды – в том числе и непосредственно перед игрой.

«Спартак» готовится к матчу в обычном режиме – с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Рассчитываем, что игра, конечно, состоится», – сказал Зеленов.

  • Матч состоится 24 ноября.
  • В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».
  • За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

Форвард «Наполи» Политано заболел коронавирусом и не сыграет со «Спартаком»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Наполи
Комментарии (14)
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vladimir-7
1637517440
Чтобы не заразиться, не надо лететь в Италию.
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portero
1637519400
На воре шапка горит, вот почему итальяшки истерику нагнетают, сами заразные гниды...
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Форвард 79
1637519518
Наполи, боясь короны, просили нейтральное поле, пусть теперь на матч со Спартаком выставляют нейтральную команду)))
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фанат джигурды
1637519976
3:0 и здоровья.
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maygli
1637520836
А чего Спартак беспокоится о Наполи? Беспокоиться надо о своей хреновой игре в нападении. Или рассчитывают на халявный технарь?
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Ялта-Питер
1637525150
Вот так , у них всё ! Обо всех беспокоится - а о себе не думают !
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paracetamol
1637562818
Чем больше неаполитанцев заболеют, тем рылам лучше. Не совсем позорно пролетят.
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Иван Петров 1986
1637566798
Да у нас поболе вирусов будет.
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житель СПб
1637745951
Хороший ответ на аналогичное хамство их тренера!
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