Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

Их дивизию, как будто для коронавируса может быть нейтральное поле..
Везде +/- одинаково..
Нет уж уваж. Аурелио, в Москву - значит в Москву!
И чего это только наши должны яйца морозить?
Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», выразил опасения перед матчем Лиги Европы со «Спартаком». Функционер обеспокоен ситуацией в Москве по коронавирусу.
«Есть большие опасения перед поездкой в Москву. Несколько недель назад я предлагал УЕФА перенести встречу на нейтральное поле, но мою идею не приняли», – рассказал Де Лаурентис.
- Матч состоится 24 ноября.
- В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».
- За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.
Форвард «Наполи» Политано заболел коронавирусом и не сыграет со «Спартаком»