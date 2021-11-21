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  • Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

21 ноября 2021, 12:11
19

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», выразил опасения перед матчем Лиги Европы со «Спартаком». Функционер обеспокоен ситуацией в Москве по коронавирусу.

«Есть большие опасения перед поездкой в Москву. Несколько недель назад я предлагал УЕФА перенести встречу на нейтральное поле, но мою идею не приняли», – рассказал Де Лаурентис.

  • Матч состоится 24 ноября.
  • В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».
  • За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Форвард «Наполи» Политано заболел коронавирусом и не сыграет со «Спартаком»

Источник: AreaNapoli
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (19)
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Форвард 79
1637486790
Боитесь не приезжайте. Технарь 3:0 и все в шеколаде
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Блямба
1637487457
Не,не,дома сидите.. Ещё тут "б***ь с хулиганом да сифилис"(с).
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NewLife
1637488781
Руй, дай установку нашим по-больше кашлять во время игры))
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BarStep
1637490271
Их дивизию, как будто для коронавируса может быть нейтральное поле.. Везде +/- одинаково.. Нет уж уваж. Аурелио, в Москву - значит в Москву! И чего это только наши должны яйца морозить?
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серега кашин
1637491542
загнать вас дебило надо на сахалин вот тогда бы и посмотрели как ты дебил заговорил
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серега кашин
1637491627
а у вас макоронников как будто не опасно
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Красногорск_Фан
1637493958
В Ухани отличные поля ))
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Freyd
1637507416
Не приезжайте,засчитаем вам технарь,он нам нужней:)
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JTherry
1637507995
Лаурентис устроил цыганское нытье, все выгоду себе ищут макаронники...)
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Slavan62
1637508895
А вы не болтайтесь по Москве, и все проблемы. А то Европа чистая?
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