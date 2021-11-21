Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», выразил опасения перед матчем Лиги Европы со «Спартаком». Функционер обеспокоен ситуацией в Москве по коронавирусу.

«Есть большие опасения перед поездкой в Москву. Несколько недель назад я предлагал УЕФА перенести встречу на нейтральное поле, но мою идею не приняли», – рассказал Де Лаурентис.

Матч состоится 24 ноября.

В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».

За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

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