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    Де Лаурентис: «Большие опасения перед поездкой в Москву. Предлагал УЕФА перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле»

    Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», выразил опасения перед матчем Лиги Европы со «Спартаком». Функционер обеспокоен ситуацией в Москве по коронавирусу.

    «Есть большие опасения перед поездкой в Москву. Несколько недель назад я предлагал УЕФА перенести встречу на нейтральное поле, но мою идею не приняли», – рассказал Де Лаурентис.

    • Матч состоится 24 ноября.
    • В 1-м круге «Наполи» дома уступил «Спартаку».
    • За последние сутки в Москве выявлено более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом.

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    Источник: AreaNapoli

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5909

      BarStep 4 минуты назад

      Их дивизию, как будто для коронавируса может быть нейтральное поле..
      Везде +/- одинаково..
      Нет уж уваж. Аурелио, в Москву - значит в Москву!

      И чего это только наши должны яйца морозить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3408

      ySS 19 минут назад

      В Минск

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11421

      NewLife 29 минут назад

      Руй, дай установку нашим по-больше кашлять во время игры))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1961

      фанат джигурды > NewLife 17 минут назад

      Гениально!!!

      0
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      Рейтинг: +1961

      фанат джигурды 42 минуты назад

      Хотят нейтральное поле- пусть играют в Сплите на стадионе Полюд!!!

      Какой там, кстати, прогноз погоды?

      1
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      Рейтинг: +1961

      фанат джигурды 44 минуты назад

      Как удобно стало:
      У лидеров соперника находят сомнительный (уже смешно) тест на суперстрашный вирус, их недопускают к игре, а на следующий день после игры- оппа, ошибочка вышла, все здоровы))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2323

      Блямба 51 минуту назад

      Не,не,дома сидите..
      Ещё тут "б***ь с хулиганом да сифилис"(с).

      2
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      Рейтинг: +544

      Форвард 79 1 час назад

      Боитесь не приезжайте.
      Технарь 3:0 и все в шеколаде

      4
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      Рейтинг: +11489

      Cleaner 1 час назад

      Опасается президент Наполи разгрома свой команды в Москве, потому и просит переноса игры на нейтральное поле.
      После вчерашней игры Спартака с Краснодаром он поймет, что бояться то - НЕЧЕГО.

      1
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      Рейтинг: +263

      the teacher > Cleaner 43 минуты назад

      может пасаны как Дзюбиньо, злость копили

      2
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      Рейтинг: +4180

      mopecekca > Cleaner 14 минут назад

      собственно, играли то неплохо

      1
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      Рейтинг: +11489

      Cleaner > mopecekca 2 минуты назад

      НЕ плохо. Потому и НЕ выиграли...

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