Форвард «Наполи» Политано заболел коронавирусом и не сыграет со «Спартаком»

Официальный сайт «Наполи» полагает, что после двухэтапной вакцинации нвозможно заразиться коронавирусом? Наивные ребята. После прививки ещё быстрее ловят корону.
P.S. Наполи и без Политано справится со Спартаком.
Нападающий «Наполи» Маттео Политано сдал положительный тест на COVID-19.
28-летний футболист заразился коронавирусом, несмотря на двухэтапную вакцинацию.
Болезнь у итальянца протекает бессимптомно. Он находится дома на самоизоляции.
- Политано в этом сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
- Форвард пропустит игру со «Спартаком» в Лиге Европы (24 ноября).