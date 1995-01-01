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    Форвард «Наполи» Политано заболел коронавирусом и не сыграет со «Спартаком»

    Нападающий «Наполи» Маттео Политано сдал положительный тест на COVID-19.

    28-летний футболист заразился коронавирусом, несмотря на двухэтапную вакцинацию.

    Болезнь у итальянца протекает бессимптомно. Он находится дома на самоизоляции.

    • Политано в этом сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
    • Форвард пропустит игру со «Спартаком» в Лиге Европы (24 ноября).

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    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12952

      ilichkadr 2 часа назад

      Официальный сайт «Наполи» полагает, что после двухэтапной вакцинации нвозможно заразиться коронавирусом? Наивные ребята. После прививки ещё быстрее ловят корону.
      P.S. Наполи и без Политано справится со Спартаком.

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