Карпин и Галицкий присутствуют на матче «Краснодар» – «Спартак»

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

На трибунах присутствует и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Ранее он говорил, что в связи с болезнью не может присутствовать на каждом матче.