Карпин и Галицкий присутствуют на матче «Краснодар» – «Спартак»

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
На трибунах присутствует и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Ранее он говорил, что в связи с болезнью не может присутствовать на каждом матче.
- Карпин на этой неделе допустил, что может покинуть сборную России.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.
Источник: Бомбардир.ру