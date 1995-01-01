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    Карпин и Галицкий присутствуют на матче «Краснодар» – «Спартак»

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    На трибунах присутствует и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Ранее он говорил, что в связи с болезнью не может присутствовать на каждом матче.

    • Карпин на этой неделе допустил, что может покинуть сборную России.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
    • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1189

      Sancho010365 1 час назад

      Уважаемые и авторитетные для меня люди! Мужики! Удачи нам всем!

      0
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      Рейтинг: -81

      СуперПАВ9 > Sancho010365 33 минуты назад

      Много выпил?

      0
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      Рейтинг: +26085

      Боцман59rus 2 часа назад

      не в тех командах Валера кандидатов просматривает, у команд лимита мертвая и сытая))

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