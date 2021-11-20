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  • Карпин и Галицкий присутствуют на матче «Краснодар» – «Спартак»

Карпин и Галицкий присутствуют на матче «Краснодар» – «Спартак»

20 ноября 2021, 19:11
4

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

На трибунах присутствует и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Ранее он говорил, что в связи с болезнью не может присутствовать на каждом матче.

  • Карпин на этой неделе допустил, что может покинуть сборную России.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
  • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Карпин Валерий Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1637424929
не в тех командах Валера кандидатов просматривает, у команд лимита мертвая и сытая))
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Sancho010365
1637427009
Уважаемые и авторитетные для меня люди! Мужики! Удачи нам всем!
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DOCTOR PENALTY
1637433155
Задушевной беседы вам после игры за чашечкой кофе, господа футбольные люди.
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paracetamol
1637443151
Валера, верим, давай в тренеры!
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