«Силы были неравны». «Нижний Новгород» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

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Пресс-служба «Нижнего Новгорода» отреагировала на поражение от «Зенита» (1:5) в 15-м туре РПЛ. Это самый крупный проигрыш нижегородцев в высшем дивизионе.
«Силы были неравны.
Оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, нижегородцы потерпели от «Зенита» самое крупное поражение в Премьер-лиге», – сказано на официальном сайте «Нижнего Новгорода».
- У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.
- Команда идет в зоне переходных матчей.
- «Зенит» – чемпион 1-го круга.
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