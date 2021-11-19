«Силы были неравны». «Нижний Новгород» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» отреагировала на поражение от «Зенита» (1:5) в 15-м туре РПЛ. Это самый крупный проигрыш нижегородцев в высшем дивизионе.

«Силы были неравны.

Оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, нижегородцы потерпели от «Зенита» самое крупное поражение в Премьер-лиге», – сказано на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.

Команда идет в зоне переходных матчей.

«Зенит» – чемпион 1-го круга.

Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»