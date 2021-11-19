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    «Силы были неравны». «Нижний Новгород» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

    Пресс-служба «Нижнего Новгорода» отреагировала на поражение от «Зенита» (1:5) в 15-м туре РПЛ. Это самый крупный проигрыш нижегородцев в высшем дивизионе.

    «Силы были неравны.

    Оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, нижегородцы потерпели от «Зенита» самое крупное поражение в Премьер-лиге», – сказано на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

    • У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • «Зенит» – чемпион 1-го круга.

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    19.11.2021 22:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      55together 1 час назад

      газпром рулит, или как у Радищева, а судьи КТО,

      1
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      Рейтинг: +286

      55together > 55together 1 час назад

      пардон у грибоедова

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