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  • «Силы были неравны». «Нижний Новгород» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

«Силы были неравны». «Нижний Новгород» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ

19 ноября 2021, 22:20
4

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» отреагировала на поражение от «Зенита» (1:5) в 15-м туре РПЛ. Это самый крупный проигрыш нижегородцев в высшем дивизионе.

«Силы были неравны.

Оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, нижегородцы потерпели от «Зенита» самое крупное поражение в Премьер-лиге», – сказано на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

  • У «Нижнего Новгорода» 5 поражений в последних 6 матчах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Зенит» – чемпион 1-го круга.

Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (4)
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55together
1637350328
газпром рулит, или как у Радищева, а судьи КТО,
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Garrincha58
1637356167
я уверен в Зените все довольны и боссы и тренер и игроки а игры всё нет и нет одни лишь маленькие проблески а сколько брака особенно в защите а также в реализации голевых моментов мяч почти не держится НН играя в меньшинстве должен был забивать Оздоев вышел и три раза как обычно грубо сыграл от Малкома никогда наверное не дождёмся безупречной игры сколько он делает неправильных ходов ужас Мостовой уже давно подмечено играет только один тайм во втором его почти не видно поэтому он часто и сидит в запасе Ловрен ужасно слабый защитник и не понимаю зачем в конце матча при счёте 5-1 начинать психовать и получать за это ж.карточки в Швеции с такой игрой вас зенитовцы Мальмё просто разорвет
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Давид59
1637361256
Я был рад, когда пендаль отменили. Хотелось, чтобы в игре всё решалось. Хотя момент очень неоднозначный. Сперва Ерохин всё же по ноге получил. Это затем уже была блокировка. Но даже, если бы была только блокировка надо было давать свободный в пределах штрафной. Странно всё это.
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