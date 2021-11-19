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  • Кержаков, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Берковский и Сулейманов

Кержаков, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Берковский и Сулейманов

19 ноября 2021, 18:11
8

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Вендел, Мостовой, Малком, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

  • «Зенит» примет «Нижний Новгород» на «Газпром Арене».
  • Начало матча – в 19:00 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (8)
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paracetamol
1637334833
Миша против Саши, ну как обычно!
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paracetamol
1637334938
Чёт 3 цз, не жирно ли, может Семак решил на ноль-ноль сыграть.
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VVM1964
1637335576
А что - а вдруг )))
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