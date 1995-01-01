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    Кержаков, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Берковский и Сулейманов

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Вендел, Мостовой, Малком, Дзюба.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» на «Газпром Арене».
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3830

      neim 1 час назад

      Ну зачем же так грубо ругаться, собенно представителю культурной столицы ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1410

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Михаил Кержаков: - Тащил, тащу и буду тащить!!! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29581

      VVM1964 2 часа назад

      А что - а вдруг )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4345

      Semenycch > VVM1964 2 часа назад

      Ты, свинья, молись чтобы от Краснодара пять не получить. :)

      3
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      ...
      Рейтинг: +29581

      VVM1964 > Semenycch 2 часа назад

      Не тебе псу шелудивому , меня учить !

      2
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      ...
      Рейтинг: +4345

      Semenycch > VVM1964 2 часа назад

      Свинью ничему научить нельзя, она же свинья!

      1
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      Рейтинг: +103

      Федотов - слизь > Semenycch 2 часа назад

      2
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      Рейтинг: +4345

      Semenycch > Федотов - слизь 1 час назад

      Ты очень хорошие видео ставишь, и правильное, только учиться у этого видео не желаешь. Я очень сильно ассоциирую себя с доктором Борменталем, ведь я как и он уроженец Питера, мыс ним образованные люди, а ты явный потомок Шарикова! :)

      2
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      Рейтинг: +29581

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      Ну так и не мечи тут бисер , потомок Шарикова , он как и ты - уроженец Питера и культура и воспитание у вас одинаковые . )))

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      Рейтинг: +4345

      Semenycch > VVM1964 1 час назад

      Свиньи еще ниже по умственным способностям, чем Шариков!

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      Рейтинг: +4157

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      блохастый, опять ипало разеваешь?

      3
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      Рейтинг: +4157

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      ты образованный?? ты мразь завистливая, черт убогий

      3
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      Рейтинг: +29581

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      " Анатомическое строение свиней позволяет называть их ближайшими родственниками человека. Дело в том, что эмбрион этого млекопитающего животного имеет закладку пятипалой конечности и мордочку, очень напоминающую человеческое лицо. Пятачок на свиной мордочке и копытца на ножках развиваются непосредственно перед родами. Кроме того, уже родившиеся свиньи обладают максимальной физиологией с людьми. Именно поэтому свиные органы (печень, почки, сердце, селезенка) используют в хирургии для трансплантации человеку. " ))))))
      " Доктор Борменталь " это точно знал , а ты - был псом , псом и останешься . )))

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      Рейтинг: +4345

      Semenycch > VVM1964 1 час назад

      Не похож ты на родственника человека, мазкая, тупая, грязная свинья! :)

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      Рейтинг: +29581

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      " Молчать и слушать , молчать и слушать " !!! )))

      1
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      Рейтинг: +4345

      Semenycch > VVM1964 1 час назад

      Так это для тебя, свинья, потомок Шарикова!!

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      Рейтинг: +14365

      paracetamol 2 часа назад

      Чёт 3 цз, не жирно ли, может Семак решил на ноль-ноль сыграть.

      0
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      Рейтинг: +14365

      paracetamol 2 часа назад

      Миша против Саши, ну как обычно!

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      Рейтинг: +4345

      Semenycch 2 часа назад

      Барриосу и Азмуну дали отдохнуть, они относительно недавно приехали из сборных.

      1
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      Рейтинг: +2290

      Блямба > Semenycch 2 часа назад

      Оздоев в запасе.
      Ждём "возвращение года")

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