Кержаков, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Берковский и Сулейманов

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Вендел, Мостовой, Малком, Дзюба.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.
- «Зенит» примет «Нижний Новгород» на «Газпром Арене».
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт РПЛ